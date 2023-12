62299, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 62299 que ha sido vendido en Berja (Almería). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una vez que has descubierto que tu boleto ha sido agraciado en el sorteo navideño y has comprobado los números ganadores en busca del tuyo propio, hay una serie de recomendaciones importantes para tener en cuenta.

En primer lugar, uno debe proteger su anonimato ante todo.

Es normal sentirse tentado a salir a celebrarlo por las calles y compartirlo con todo el mundo; sin embargo, esto también significa que todos se enterarán sobre tu fortuna repentina.

Lo mejor es mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director o gerente del banco donde planeas reclamar tu premio.

Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser reclamado a través de una entidad bancaria autorizada.

Además, es importante recordar que no debes confiar tu décimo premiado a nadie. Los décimos de lotería son como un resguardo al portador, lo que significa que cualquier persona que tenga el boleto en su poder puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, también es recomendable acudir con ella al banco para reclamar el premio. En caso de matrimonios en régimen de gananciales, el premio se debe dividir equitativamente entre ambos cónyuges.

En casos donde hay separación de bienes, el poseedor del boleto será quien tenga derecho al premio completo. Sin embargo, ten en cuenta que la forma en la cual se cobra y recibe el dinero puede tener consecuencias fiscales en la declaración de la renta.

Por último, pero no menos importante, te recomendamos no gastar todo el dinero del premio precipitadamente. Es comprensible sentirse emocionado y pensar en todas las posibilidades y deseos cumplidos gracias al Gordo de la Lotería de Navidad; sin embargo, es importante tomarse un tiempo para meditar los próximos movimientos y consultar con expertos si es necesario.

Si tienes una participación o compartes un décimo con otras personas (como amigos o compañeros), asegúrate de contactarlos para coordinar cómo reclamar y cobrar tu parte del premio.

En caso de tratarse de una participación comprada a través de una organización o entidad específica, ellos te indicarán los pasos necesarios para recibir tu porción del dinero ganado.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular y conveniente para enviar dinero entre personas. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios de hasta 2.000 euros).

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea a través de Bizum son muy sencillos y rápidos:

1. Acércate a una administración de lotería autorizada donde te hayan confirmado tu premio.

2. Abre la aplicación móvil de tu banco que tenga habilitada la opción Bizum.

3. Genera un código QR en la aplicación.

4. Muestra al empleado o trabajador de la administración el código QR generado en tu teléfono móvil para validar y recibir el dinero.

¡Así de fácil! El dinero del décimo premiado con la pedrea será transferido instantáneamente a tu cuenta bancaria registrada en Bizum.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario del día 22 de diciembre, conocido como Lotería de Navidad, es uno de los eventos más esperados del año en España.

Este sorteo consiste en un total de 99.999 números (y bolas) que se colocan dentro del tradicional bombo navideño.

El otro bombo contiene los diferentes premios que se repartirán durante el sorteo.

Cada año se emiten un total de 180 series compuestas por 100.000 billetes numerados cada uno (lo que equivale a 172 millones de décimos). Cada billete se divide en diez décimos, y el coste de cada décimo es de 20 euros.

En total, se reparten 2.520 millones de euros en premios durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Es importante destacar que esta lotería es conocida por ser el sorteo que reparte más premios en España. Después del sorteo del día 22 de diciembre, un total de 26 millones de décimos acaban resultando premiados.

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados y tradicionales en España durante las fiestas navideñas. Aunque no todos tienen la suerte de llevarse el Gordo, ganar cualquier premio, como la pedrea, puede ser una grata sorpresa para comenzar las festividades con un poco más de dinero en el bolsillo.

Si tienes la fortuna de ganar un premio en la Lotería de Navidad, recuerda proteger tu anonimato y consultar con expertos sobre cómo administrar tu nueva fortuna.

Además, ten presente que Bizum ofrece una opción rápida y segura para cobrar algunos premios sin tener que ir al banco.

Por último, disfruta del Sorteo Extraordinario y recuerda que siempre hay oportunidades para ganar algo extra durante estas fechas tan especiales.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.