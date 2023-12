69543, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 69543 que ha sido vendido en La Llagosta (Barcelona).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración oficial del Estado o en una entidad financiera autorizada para realizar este tipo de pagos.

El proceso para cobrar el premio varía dependiendo del monto ganado. Si tu décimo resultó agraciado con la pedrea y te corresponde recibir 100 euros por él, podrás acudir directamente a una administración oficial y recibir tu dinero en efectivo o mediante Bizum, una plataforma de pagos móviles ampliamente utilizada en España.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para cobrarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria. En este caso, deberás presentar tu décimo premiado junto con tu DNI o documento de identificación válido.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de esos afortunados que ha obtenido un décimo ganador en la Lotería de Navidad, es importante que sepas cuánto tiempo tienes para reclamar tu premio. Los décimos premiados tienen una vigencia de tres meses a partir del día del sorteo extraordinario.

En el caso del sorteo celebrado el 22 de diciembre, los ganadores tendrán hasta el 22 de marzo del año siguiente para reclamar su premio. Es fundamental tener en cuenta esta fecha límite, ya que pasado ese plazo el décimo perderá su valor y no se podrá cobrar.

Por tanto, si tienes un décimo agraciado con la pedrea o cualquier otro premio y aún no lo has cobrado, asegúrate de hacerlo dentro del plazo establecido para no perder esa oportunidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Si alguna vez te has preguntado por qué los décimos de la Lotería de Navidad siempre presentan imágenes relacionadas con obras artísticas, aquí te contamos su origen.

Inicialmente, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración. Sin embargo, a partir de los años 40 del siglo XX, se empezó a incorporar una imagen de carácter religioso relacionada con la Navidad.

Esta tradición se ha mantenido hasta la actualidad. Cada año, el décimo de la Lotería de Navidad muestra una obra de arte que representa algún aspecto navideño o religioso. Estas imágenes suelen ser reproducciones de pinturas famosas que se exhiben en museos reconocidos.

En el caso del sorteo del 22 de diciembre, los décimos muestran "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Estas obras artísticas en los décimos no solo añaden un componente estético al billete, sino que también refuerzan el simbolismo y la tradición navideña asociada a este popular sorteo.

La pedrea es uno de los premios más pequeños pero más frecuentes en la Lotería de Navidad. Aunque no es un gran monto económico, los 100 euros por décimo premiado pueden ser una ayuda para enfrentar gastos extras durante las fiestas navideñas.

Es importante tener en cuenta que estos premios deben ser cobrados dentro del plazo establecido para evitar su caducidad. Además, si el premio supera los 2.000 euros, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro.

Por otro lado, cada décimo de la Lotería de Navidad presenta una imagen relacionada con la Navidad o el arte. Esta tradición añade un toque estético y simbólico al billete, reforzando la magia y la tradición asociada a este famoso sorteo.

En resumen, aunque no hayas ganado el Gordo de Navidad, un décimo premiado con la pedrea puede ser una alegría inesperada en estas fechas tan especiales. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.