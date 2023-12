El 11619, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado sus números premiados. Entre ellos, se encuentra el número 11619 que ha sido vendido en Granada, ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros por décimo pueden ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas con un dinero extra.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así; en realidad, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa y consistían únicamente en un número junto al nombre y fecha del sorteo.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y de carácter religioso.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta obra datada en el año 1470 y que se encuentra expuesta en el Museo Nacional del Prado representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números y bolas, los cuales se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en el sorteo. El otro bombo se utiliza para extraer los premios. Durante el sorteo, primero se extrae una bola del bombo con los números y luego otra del bombo con los premios.

Este sorteo extraordinario se celebra anualmente el 22 de diciembre, repartiendo un total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten un total de 180 series, cada una compuesta por 100.000 billetes divididos en décimos que tienen un coste individual de 20 euros.

La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en España, llegando a premiar a un total aproximado de 26 millones de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo alrededor de la Lotería de Navidad está lleno de términos propios que pueden resultar confusos para muchos. Entre ellos se encuentran pedrea, reintegro, series, tablas o décimos; pero también están las aproximaciones y las centenas.

La pedrea hace referencia a aquellos números extraídos del bombo que no corresponden a ninguno de los grandes premios (Gordo). Cada número ganador recibe un premio individualizado consistente en mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Por otro lado, el reintegro es la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos de Lotería de Navidad que terminan con dicha cifra son premiados con el reintegro, lo cual significa recibir la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo. Además, en cada sorteo extraordinario se reparten un total de 9.999 reintegros que ascienden a 200 euros por serie.

Las terminaciones son las dos últimas cifras de los números premiados con el Gordo, segundo y tercer premio. Estos números están agraciados con 1.000 euros (100€ por décimo) y hay un total de 2.997 premios en esta categoría.

En cuanto a las aproximaciones, se trata de los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes del primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían los números 45934 y 45932 respectivamente.

Cada décimo ganador que corresponda a una aproximación del Gordo recibirá un premio individualizado consistente en 2.000 euros (20.000 euros la serie). Si se trata de una aproximación al segundo premio serán 12.500 euros la serie (1.250 euros el décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio están agraciadas con un total individualizado para cada décimo de 960 euros (9.600 euros la serie).

Finalmente están las centenas que corresponden a las tres primeras cifras del número ganador del Gordo, segundo o terceros premios, o los dos cuartos premios. Los décimos agraciados con una centena reciben un premio de 100 euros cada uno y hay un total de 495 premios de 1.000 euros la serie en esta categoría.

Con estos detalles sobre la Lotería de Navidad, ahora tienes información más completa sobre el funcionamiento del sorteo y los diferentes tipos de premios que se reparten. Esperamos que esta información te haya resultado útil y entretenida. ¡Buena suerte en futuros sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.