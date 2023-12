94904, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 94904 que ha sido vendido en Logroño (La Rioja) y en Valencia de Don Juan (León). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios; en concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas con un dinerillo extra.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa por cobrar tu premio o te preocupa que caduque rápidamente tu décimo ganador en la Lotería de Navidad... lo primero que debes saber es que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo efectivo. Los décimos ganadores caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario celebrado el pasado diciembre. Dicho en otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo del año siguiente para poder cobrar tu merecido premio.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo lotero está lleno de términos y conceptos que pueden resultar confusos para muchos. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos, aproximaciones... Son tantas palabras que a veces viene bien tener un diccionario a mano. Especialmente cuando se trata de premios menores en la Lotería de Navidad. A continuación, te explicamos las diferencias entre estos premios:

Pedrea: son aquellos números extraídos durante el sorteo y que no corresponden a ninguno de los premios mayores. Cada número premiado con la pedrea recibe 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total, hay 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Reintegro: se refiere al último número del número ganador del Gordo de Navidad. En otras palabras, todos los décimos terminados con ese número obtienen el reintegro como premio. ¿Cuánto dinero supone esto? La cantidad jugada originalmente; es decir, 20 euros por cada décimo agraciado con el reintegro. Como curiosidad, cada sorteo extraordinario cuenta con un total de 9.999 reintegros que reparten 200 euros por serie.

Terminaciones: este es otro tipo de premio menor que genera confusión entre algunas personas sobre su significado exacto. Las terminaciones corresponden a las dos últimas cifras del Gordo y los segundos y terceros premios en la Lotería de Navidad; estos números reciben un premio de 1.000 euros (100€ por décimo) cada uno y hay un total de 2.997 terminaciones ganadoras.

Aproximaciones: estas son aquellas cifras cercanas al primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales es el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932. Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo de Navidad recibe 2.000 euros (20.000 euros por serie). Si se trata de una aproximación al segundo premio, son 12.500 euros por serie y 1.250 euros por décimo. Por último, las aproximaciones al tercer premio están agraciadas con 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Centenas: son cifras que se encuentran justo antes del primer número ganador del Gordo, así como antes del segundo, tercer y cuarto premios en la Lotería de Navidad. El premio para las centenas es de 100 euros por cada décimo agraciado y hay un total de 495 premios equivalentes a mil euros cada uno.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo navideño consta de un total de 99.999 números (y bolas) que se colocan en uno de los famosos bombos utilizados en la Lotería de Navidad; mientras, en otro bombo se encuentran los diferentes premios a repartir durante el sorteo extraordinario.

El Sorteo Extraordinario se celebra todos los años el día 22 de diciembre y reparte un total asombroso: ¡2.520 millones! En total se emiten alrededor de unos impresionantes ¡172 millones! de billetes divididos en series compuestas por cien mil billetes cada una.

Cada billete está formado por diez décimos que tienen un coste de 20 euros cada uno.

La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en España. Concretamente, se estima que tras el sorteo del 22 de diciembre, ¡26 millones! de décimos resultan agraciados.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.