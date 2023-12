48552, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 48552 que ha sido vendido en Zamora. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo cuentas con un décimo del número premiado, el monto del premio será ligeramente inferior: 100 euros por décimo.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa para algunos. A pesar de que se repite cada año, ciertos términos pueden generar confusiones. Por lo tanto, es importante entender qué significan estos términos y qué tenemos entre manos cuando adquirimos un boleto premiado.

Número: Es una cifra compuesta por cinco dígitos impresos en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen 100.000 números posibles (desde el 0 al 999.999).

Décimo: Es probablemente el término más conocido y entendido por la mayoría de las personas. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, es una décima parte del billete completo (recordemos que los billetes están formados por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos con diferentes números, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número disponible existen 1.950 décimos.

Billete: Los billetes de la Lotería de Navidad están compuestos por diez décimos del mismo número. Por lo tanto, un billete no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete implica un desembolso económico de 200 euros, no 20 euros. En caso de que tu billete resulte premiado con el Gordo, obtendrás la fortuna de ganar 4 millones de euros, no solo 400.000 euros.

Serie: Este término puede generar confusión entre los jugadores. Una serie está formada por un conjunto de billetes, uno por cada número disponible en el sorteo de la Lotería de Navidad. Esto significa que una serie tiene 100.000 billetes y cada uno contiene diez décimos. En esta edición del sorteo, se pusieron a disposición 185 series (1.850 millones de décimos). ¡Una cifra impresionante!

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

La pedrea es una parte importante del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y reparte alegría a lo largo y ancho del país con sus premios en efectivo. Cada año, este sorteo premia a treinta números con la pedrea entre los casi cien mil números participantes en el sorteo completo.

En total, se reparten 1.794.000 euros gracias a estos números agraciados con la pedrea. Aunque no sea el gran premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar lo invertido y poder hacer algún regalo especial o celebrarlo a lo grande junto a familiares o amigos.

Si deseas conocer todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes consultarlos en el sitio web de 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay un total de 100.000 bolas en el bombo. Esto implica que las posibilidades de que tu décimo coincida con el número del primer premio son del 0,001%, es decir, una entre cien mil.

Naturalmente, cuanto más amplio sea nuestro número de décimos, mayores serán nuestras probabilidades. Lo mismo ocurre si consideramos otros premios: la probabilidad general de ganar algún premio en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si solo nos conformamos con recuperar lo invertido a través del reintegro, nuestras posibilidades se incrementan aún más hasta alcanzar un 9,99%.

En resumen, la pedrea es uno de los premios menores pero no por ello menos emocionantes del Sorteo Extraordinario. Los números agraciados reciben un premio económico considerable y permiten a los jugadores recuperar su inversión y disfrutar un poco más durante las fiestas navideñas. Además, es importante comprender las diferencias entre términos como número, décimo, billete y serie para entender completamente cómo funciona este tradicional sorteo español. Aunque las probabilidades generales para ganar un gran premio son bajas, siempre existe una pequeña posibilidad que puede hacer realidad nuestros sueños.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.