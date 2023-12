94224, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados y uno de ellos es el número 94224 que ha sido vendido en Cornellà de Llobregat (Barcelona), en Ibiza (Illes Balears), en Madrid, en Águilas (Murcia), en Riaza (Segovia) y en Manises y Valencia (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, que aunque no sea un premio millonario, te otorga 1.000 euros por cada serie premiada. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, el premio será de 100 euros por décimo. Aunque no solucionará todos tus problemas económicos, sin duda es una alegría para comenzar la Navidad con un dinero extra.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos utilizados. Es importante entender las diferencias entre un décimo, número, billete y serie para comprender mejor cómo funciona este sorteo.

Un número se refiere a las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad existen 100.000 números posibles (del 0 al 999.999).

El décimo es el boleto o papel que se compra para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa la décima parte de un billete completo que está formado por diez décimos del mismo número. Cada ciudadano puede comprar uno o más décimos con diferentes números. Los décimos tienen un precio fijo de 20 euros cada uno y existen 1.950 décimos para cada número.

El billete está compuesto por diez décimos del mismo número y tiene un valor total de 200 euros (10 veces el precio del décimo). Si un billete resulta premiado con el Gordo de Navidad, el premio asciende a 4 millones de euros.

Una serie es un conjunto de 100.000 billetes diferentes (cada uno con diez décimos del mismo número) que abarcan todos los números posibles en el sorteo. En la Lotería de Navidad 2023, hay disponibles 185 series, lo que equivale a un total de 1.850 millones de décimos.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante muchos sorteos anteriores, los décimos solo mostraban un número y la información básica del sorteo.

La tradición actual de incluir una imagen relacionada con la Navidad en los décimos comenzó en los años 40 del siglo XX. Anteriormente, no se solían incluir imágenes artísticas.

En el caso del sorteo del 22 de diciembre del presente año, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si tienes un décimo premiado pero está dañado o roto, debes tomar algunas precauciones antes de intentar repararlo por tu cuenta. Pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva u otros métodos puede ser considerado un intento de falsificación.

Lo más recomendable es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, es probable que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo remitirán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para verificar si se trata de un billete auténtico.

En resumen, la Lotería de Navidad tiene distintos términos como número, décimo, billete y serie que es importante comprender. Además, cada año los décimos presentan una imagen relacionada con la Navidad. Si tienes un décimo premiado pero está dañado o roto, es mejor acudir a una administración oficial para garantizar su validez. ¡Felicidades nuevamente por tu premio en la pedrea!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.