73635, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 73635 que ha sido vendido en Torre del Mar (Málaga). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en el sorteo de la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, es importante que tomes las medidas adecuadas para asegurarte de que siga siendo válido. Una de las peores cosas que puedes hacer es intentar pegar los trozos con pegamento, cinta adhesiva u cualquier otra idea improvisada. Esto podría ser considerado como un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración de Loterías y Apuestas del Estado para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo normal será que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión posterior en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen de los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. Al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Esta tradición comenzó a cambiar a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se decidió incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en cada décimo.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por una gran cantidad de términos que pueden resultar confusos para muchas personas. Entre ellos encontramos palabras como pedrea, reintegro, series, tablas o aproximaciones.

La pedrea hace referencia a todos los números extraídos durante el sorteo que no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número premiado con la pedrea recibe un premio individual de 1.000 euros (100 euros por décimo). En total se reparten 1.794 premios.

El reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos de Lotería de Navidad que terminan con dicho número están premiados con el reintegro, lo cual implica recibir la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo.

Las terminaciones son las dos últimas cifras de los números premiados con el Gordo, segundo y tercer premio. Cada décimo agraciado con una terminación recibe un premio de 1.000 euros (100 euros por décimo). En total se reparten 2.997 premios.

Las aproximaciones son los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes a los premios principales de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían el número 45934 y el número 45932.

Cada décimo agraciado con una aproximación del Gordo de Navidad recibe un premio individual de 2.000 euros (20.000 euros la serie). Si se trata de una aproximación del segundo premio, el premio asciende a 1.250 euros por décimo (12.500 euros la serie). Por último, las aproximaciones del tercer premio están agraciadas con un premio individual de 960 euros (9.600 euros la serie).

Por último, las centenas son las tres primeras cifras del número agraciado con el Gordo, segundo o terceros cuartos lugares en cada sorteo navideño. Cada décimo que contenga estas tres cifras recibirá un premio individual de 100 euros (4.950 euros la serie).

- Pedrea: Premios individuales de mil euros.

- Reintegro: Recuperas lo jugado.

- Terminaciones: Premios individuales de mil euros.

- Aproximaciones: Premios individuales entre 2.000 y 960 euros.

- Centenas: Premios individuales de cien euros.

Estas son las diferencias entre los premios menores de la Lotería de Navidad. Ahora que conoces cada uno de ellos, podrás entender mejor los resultados del sorteo y saber cuál es el premio que te ha correspondido si has resultado agraciado en el sorteo navideño más famoso de España.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.