El 47164, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 47164 que ha sido vendido en Linares (Jaén). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en el sorteo y tu décimo resulta dañado o roto por alguna razón, debes tener cuidado a la hora de intentar repararlo o recomponerlo por cuenta propia. Pegar los trozos del décimo utilizando pegamento o cinta adhesiva puede ser considerado como intento de falsificación y podría invalidar tu participación.

La mejor opción en caso de que tu décimo esté dañado es acudir a una administración oficial para que puedan verificar su autenticidad y determinar si sigue siendo válido o no. Si el daño es considerable y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que el décimo sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo remitirán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para su análisis e investigación con el fin de determinar si es genuino.

La diferencia entre un décimo y una participación

Aunque ambos términos están relacionados con la Lotería de Navidad, existe una diferencia significativa entre un décimo y una participación. Apostar por un décimo implica adquirir un boleto completo por el valor de 20 euros. En este caso, eres el único dueño del número y cualquier premio que se otorgue estará exclusivamente destinado a ti, siempre y cuando no hayas compartido tu décimo.

Por otro lado, las participaciones son fracciones o porciones de un décimo que son emitidas por personas, asociaciones o empresas en lugar de las administraciones oficiales. Estas participaciones tienen un costo inferior a los 20 euros del valor total del décimo, lo que también implica que los premios obtenidos serán proporcionales al valor pagado. Es importante tener en cuenta que algunas participaciones pueden tener costos superiores al valor real jugado debido a motivos benéficos u otros conceptos adicionales incluidos en ellas.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

Una parte fundamental e icónica del sorteo de la Lotería de Navidad son los niños del colegio San Ildefonso, quienes tienen la tarea especial cada año de cantar los números premiados durante el evento. Esta tradición navideña tiene sus raíces en el año 1771 durante el reinado de Carlos III, cuando un estudiante de este colegio se convirtió en el primer niño en cantar los números del sorteo de la Lotería.

Desde entonces, los niños de San Ildefonso han sido protagonistas y han puesto su voz para anunciar los premios del 22 de diciembre. Cada año, decenas de niños se presentan como voluntarios para esta tarea, aunque no todos son seleccionados. Los requisitos para ser uno de los niños cantores incluyen tener más de ocho años y demostrar una buena voz y fluidez verbal, entre otros aspectos evaluados.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento muy esperado que reparte premios en efectivo a miles de participantes. Si tu décimo resulta dañado o roto, es importante acudir a una administración oficial para verificar su autenticidad. Además, es fundamental entender la diferencia entre un décimo y una participación en términos de costos y premios. Por último, los niños del colegio San Ildefonso desempeñan un papel especial al cantar los números premiados durante el sorteo.

