59431, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad acaba de anunciar los números premiados. Entre los afortunados se encuentra el número 59431 que ha sido vendido, entre otros, en Llanes (Asturias), en Baza (Granada), en Boñar (León), en Palas de Rei (Lugo), en Madrid, en Ourense, en Redondela (Pontevedra), en Gandia y Xàtiva (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, un premio que aunque no sea millonario, otorga la suma de 1.000 euros por serie. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

El Sorteo Extraordinario de Navidad premia cada año a 30 números con la pedrea entre los 99.999 que participan en el sorteo. Estos números reparten un total de 1.794.000 euros en toda España, brindando una pequeña alegría y consuelo a sus poseedores. Aunque no es el premio más deseado, es suficiente para recuperar lo invertido y permitirse regalos o celebraciones especiales con amigos y familiares.

Aunque no es el premio más deseado, es suficiente para recuperar lo invertido y permitirse regalos o celebraciones especiales con amigos y familiares.

Cuando hablamos sobre las probabilidades reales de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad debemos tener en cuenta que hay un total de 100.000 bolas distintas dentro del bombo principal del sorteo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% para cada décimo individual de llevarse el premio más grande del sorteo. En otras palabras, las probabilidades son de una entre 100.000.

Naturalmente, cuantos más décimos se jueguen, mayores serán las probabilidades de ganar algo en la Lotería de Navidad. Si ampliamos el abanico y consideramos los diversos premios menores, la probabilidad aumenta al 5%. Y si uno se conforma con obtener únicamente el reintegro del dinero invertido, las posibilidades se incrementan aún más llegando a un 9,99%.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es una tradición que lleva más de dos siglos celebrándose en España. Su primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. El sorteo fue concebido por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, como una forma urgente para recaudar fondos y financiar la costosa Guerra de Independencia contra Francia mientras Cádiz resistía al ejército invasor.

Desde entonces, el sorteo ha continuado celebrándose cada año primero en Andalucía y luego en Madrid. Sin embargo, inicialmente no fue conocido como "Lotería de Navidad". Ese nombre no se adoptó hasta el 23 de diciembre de 1892 y no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya estaban impresos con ese nombre.

La relación emocional e histórica entre este sorteo y España es tan fuerte que incluso durante la Guerra Civil española no se dejó de celebrar. En ese momento, el país estaba dividido en dos facciones, republicanos y nacionales, y cada uno organizaba su propio sorteo paralelo con características diferentes.

