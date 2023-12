El 38591, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado sus números premiados y el número 38591 que ha sido vendido en Málaga ha sido agraciado con la pedrea. Aunque este premio no es millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número premiado, el premio será de 100 euros por décimo.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

La probabilidad de que tu décimo tenga el número del primer premio en la Lotería de Navidad es muy baja. Con 100.000 bolas en el bombo, las posibilidades son del 0,001%, es decir, una entre 100.000. Sin embargo, al tener más décimos o ampliar los abanicos de premios, las probabilidades aumentan significativamente. Por ejemplo, la probabilidad de ganar algún premio en general es del 5%, y si solo buscas recuperar lo invertido con el reintegro, las posibilidades son del 9,99%.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido suerte y has ganado un premio importante como el Gordo o los segundos y terceros premios en la Lotería de Navidad, deberás declararlo a Hacienda y tributar por él. Sin embargo, en el caso de un premio menor como la pedrea (1.000 euros por serie), no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, es importante no intentar repararlo por ti mismo, ya que esto podría considerarse un intento de falsificación. En lugar de eso, lo mejor es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado, quienes se encargarán de enviarlo a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para su verificación.

En resumen, aunque ganar el Gordo de la Lotería de Navidad puede ser difícil (con probabilidades del 0,001%), siempre existe la posibilidad de ganar algún premio menor como la pedrea. Si tienes suerte y ganas un premio en la Lotería de Navidad, asegúrate de conocer las reglas sobre tributación y qué hacer si tu décimo está dañado.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.