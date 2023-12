95819, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados. Entre ellos, se encuentra el número 95819 que ha sido vendido en Pozuelo de Alarcón (Madrid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números y bolas que se colocan dentro de los famosos bombos utilizados en este sorteo. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo que contiene los números y a continuación otra bola del bombo que contiene los premios.

Este sorteo se celebra todos los años el 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una, lo cual suma un total de 172 millones de décimos disponibles para ser vendidos al público con un coste unitario de 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España, llegando a repartir hasta 26 millones de décimos premiados después del sorteo del día 22.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/as afortunados/as en haber ganado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso de los premios mayores como el Gordo, el segundo o tercer premio, sí se debe tributar, pero al ir a la entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Aún menos preocupación hay en el caso de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Es posible que no te hayas percatado, pero cada año los décimos de lotería navideña presentan una imagen diferente. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En sus primeros años y durante muchos sorteos posteriores, los décimos no incluían ninguna imagen impresa en ellos. Se limitaban a mostrar únicamente el número del sorteo, su nombre y la fecha.

No fue sino hasta los años 40 del siglo XX cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

En este año en particular se ha elegido La Natividad del Maestro de Sopetrán como obra representada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra exhibida en el Museo del Prado. El cuadro representa el nacimiento de Jesús e incluye tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

¡Felicitaciones nuevamente por haber ganado un premio en la Lotería de Navidad! Aunque sea un premio menor como la pedrea, es un dinero extra que puede ayudarte a afrontar los gastos de las fiestas navideñas. Disfruta y aprovecha tu premio.

