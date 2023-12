82819, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 82819 que ha sido vendido en León. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que, ya sea para ti o para cualquier otra persona, la Agencia Tributaria siempre se lleva su parte. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Así, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, hay que calcular un 20% como retención.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno de los otros grandes premios (segundo o tercero), sí deberás tributar; sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu dinero y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya se habrá quedado con su parte. Aún menos tendrás que preocuparte si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una de las recomendaciones más importantes para aquellos a quienes les ha tocado la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Es normal querer salir a la calle y celebrarlo, pero eso también significa que todo el mundo se enterará de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que todo premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es importante destacar que no debes confiar tu décimo premiado a nadie más. Los décimos de lotería son como un resguardo al portador, lo cual significa que cualquier persona puede cobrar el premio si tiene el décimo en su posesión.

Si tienes pareja, deberías acudir con ella al momento del cobro del premio. En los matrimonios bajo régimen ganancial, el premio debe ser repartido al 50%. En casos donde existe separación de bienes, el premio pertenece a quien haya comprado el décimo. Además, debes tener en cuenta cómo afectará esto en tu declaración de impuestos.

No te precipites gastando todo el dinero del premio inmediatamente después de recibirlo. Tómate un tiempo para pensar tus próximos movimientos y consulta con expertos financieros si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero es importante no apresurarse.

Si tienes una participación o compartes un décimo con alguien más, debes contactar a la otra parte. En el caso de tratarse de una participación, la organización o entidad a quien se lo compraste debe indicarte cómo cobrar tu premio.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.