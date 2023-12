88588, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 88588 que ha sido vendido en Dalías (Almería), en Logroño (La Rioja), en Madrid, en Marbella (Málaga) y en Mislata (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si tienes un décimo ganador y este está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora o se rompió en algún momento, debes tener cuidado antes de tomar medidas drásticas e irreversibles como intentar pegarlo nuevamente con pegamento o cinta adhesiva. Esto puede ser considerado como falsificación y poner en riesgo tu premio. La mejor opción es acudir a una administración oficial para que puedan verificar su autenticidad y determinar si aún puede ser válido o no. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, seguramente será enviado a Loterías y Apuestas del Estado para que realicen una investigación más profunda y determinen si es un boleto auténtico o no.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que la pedrea reparte poco dinero, en realidad no es así. Este premio riega España con un total de 1.794.000 euros en premios. ¡No está nada mal! La diferencia radica en que son premios de cuantías inferiores al Gordo y otros premios principales de la Lotería de Navidad. Por lo tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y realizado el proceso de verificación de los números extraídos, los afortunados ganadores podrán cobrar su premio a partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre. El método para cobrar el premio puede variar dependiendo del monto ganado. Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial autorizado por Loterías y Apuestas del Estado. Además, tienes la opción de recibir tu premio a través de Bizum o en efectivo. En caso de que el premio supere esa cantidad establecida anteriormente, será obligatorio acudir a entidades financieras autorizadas para poder cobrarlo.

Como puedes ver, aunque hayas ganado la pedrea y no sea un gran monto económico, es un premio que puede ayudarte a tener un poco más de dinero para disfrutar de las fiestas navideñas. No olvides que siempre es importante verificar la autenticidad de tu décimo y acudir a los lugares autorizados para cobrar tu premio. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.