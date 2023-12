33756, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 33756 que ha sido vendido en Soria. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente o te preocupa que tu décimo ganador caduque pronto, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para cobrar tu premio en efectivo. Los décimos ganadores tienen una vigencia máxima hasta tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en el Sorteo Extraordinario Navideño y te ha tocado una pedrea, puedes estar tranquilo respecto a Hacienda, ya que no tendrás que declarar ese premio. La Agencia Tributaria solo exige tributar los premios mayores, como el Gordo de Navidad, el segundo premio o el tercero. Al cobrar tu premio en la entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente al impuesto. Por tanto, si te ha tocado una pedrea, podrás disfrutar de esos 100 euros íntegramente sin tener que preocuparte por impuestos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo (22 de diciembre), una vez finalizado y verificados los números extraídos, los afortunados agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. El método para cobrarlo puede variar dependiendo del importe del premio. Si es inferior a 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial de Loterías y Apuestas del Estado o incluso a través de Bizum si se tiene cuenta asociada. También es posible optar por recibirlo en efectivo directamente.

Sin embargo, si el importe supera los 2.000 euros por décimo ganador, será necesario acudir a las entidades financieras autorizadas para realizar el correspondiente cobro.

En resumen, aunque no te haya tocado uno de los grandes premios millonarios en la Lotería de Navidad y solo hayas conseguido una pedrea con suerte, aún así puedes considerarte un ganador y disfrutar de esos 100 euros como un ingreso extra para estas fiestas navideñas sin tener que preocuparte por declaraciones fiscales adicionales. Recuerda que tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente para cobrar tu premio y comenzar el nuevo año con una alegría financiera.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.