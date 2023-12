06017, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad, uno de los sorteos más esperados del año, ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números agraciados se encuentra el número 06017 que ha sido vendido en Novelda (Alicante). Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa y consistían únicamente en un número y el nombre y fecha del sorteo.

Fue a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó la tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad en los décimos. Estas imágenes suelen tener carácter religioso y reflejar escenas navideñas.

En el caso concreto del sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Este cuadro datado en 1470 se encuentra expuesto en el Museo del Prado y representa el nacimiento de Jesús. El conjunto incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en el sorteo de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso del Gordo, el segundo premio o el tercero, sí tendrías que tributar. Sin embargo, al reclamar y cobrar estos premios en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

En cuanto a los premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva. Por lo tanto, si has resultado agraciado con este tipo de premio no tendrás que preocuparte por realizar ningún trámite adicional con respecto a Hacienda.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad y comodidad. Sin embargo, pocos conocen que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad. Entre ellos se encuentra la pedrea (premios inferiores a 2.000 euros) y se puede realizar mediante los siguientes pasos sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Accede a la aplicación móvil o web del banco asociado con tu cuenta.

3. Genera un código QR desde dicha aplicación.

4. Muestra al trabajador/a en la administración tu código QR para validar el cobro.

De esta manera podrás recibir rápidamente el dinero correspondiente a tu décimo premiado con la pedrea de la Lotería de Navidad directamente en tu cuenta bancaria.

La Lotería de Navidad ofrece una variedad de premios, incluyendo la pedrea, que aunque no sea millonaria, puede suponer un alivio económico en época navideña. Además, los décimos siempre vienen acompañados de una imagen relacionada con la Navidad y suelen ser obras de arte que representan escenas religiosas. Si tienes la suerte de ganar un premio menor como la pedrea, no tendrás que preocuparte por realizar trámites adicionales con Hacienda. Por último, Bizum se presenta como una opción cómoda para cobrar premios menores y recibir el dinero directamente en tu cuenta bancaria.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.