98462, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 98462 que ha sido vendido en Cariñena (Zaragoza). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades para tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos adquiridos por una persona o grupo mayor será su probabilidad para ganar algún tipo de recompensa en este sorteo tan esperado a nivel nacional.

De hecho, si ampliamos el abanico y consideramos todos los posibles números y reintegros como opciones válidas para ganar, la probabilidad de llevarse algo de dinero en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido ascienden a un 9,99%.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad hay que tener claro que no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar un décimo implica apostar 20 euros por un número. Ese décimo es tuyo y, por tanto, el premio que corresponda a dicho décimo es exclusivamente para ti (siempre y cuando no hayas compartido ese número con otras personas). Además, el décimo es emitido directamente por una Administración oficial.

En cambio, en el caso de las participaciones la cosa cambia. Las participaciones son fracciones de un décimo y su coste también es inferior a los 20 euros del precio completo del billete. Por eso mismo, su premio también será proporcionalmente menor. Además, hay que tener en cuenta que las participaciones no son emitidas por la Administración oficial sino por personas particulares o entidades como asociaciones o empresas.

Es importante mencionar que en algunas ocasiones el costo de una participación puede ser superior al verdadero valor del billete dividido en partes iguales. Esto suele suceder cuando se compran participaciones asociadas a viajes escolares u obras benéficas.

La Lotería de Navidad puede resultar confusa para aquellos menos familiarizados con sus términos y reglas. Es importante entender qué significan los diferentes términos que se utilizan en este sorteo, sobre todo si hemos sido agraciados con algún premio.

Número: El número de la Lotería de Navidad es un conjunto de cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad existen 100.000 números posibles, del 0 al 99999.

Décimo: El décimo es el boleto o papel que compramos para participar en la Lotería de Navidad. Como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete completo, ya que cada billete está formado por diez décimos. Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no. Cada décimo tiene un costo fijo de 20 euros y existen 1.950 décimos para cada número.

Billete: Un billete completo en la Lotería de Navidad está formado por diez décimos del mismo número. Por lo tanto, adquirir un billete completo implica desembolsar una cantidad total de 200 euros (10 veces el precio individual del décimo). Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo u otro premio grande, tendrás la fortuna (nunca mejor dicho) de ganar una suma mucho mayor al premio correspondiente a un solo décimo (por ejemplo, cuatro millones frente a cuatrocientos mil euros).

Serie: La serie es otro concepto a tener en cuenta en la Lotería de Navidad y puede resultar algo confuso para algunos participantes novatos. Una serie está compuesta por cien mil billetes diferentes y abarca todos los números posibles del sorteo de Lotería de Navidad, es decir, desde el 00000 hasta el 99999. En la edición actual, la Lotería de Navidad cuenta con un total de 185 series disponibles para su venta (lo que equivale a 1.850 millones de décimos en circulación).

En resumen, jugar a la Lotería de Navidad implica entender las diferencias entre los términos utilizados y las probabilidades asociadas a cada tipo de participación. Aunque ganar el Gordo puede ser una oportunidad única en la vida, obtener premios menores como la pedrea puede alegrarnos las fiestas y brindarnos algo de dinero extra para celebrar la Navidad.

