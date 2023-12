88904, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados y entre ellos se encuentra el número 88904 que ha sido vendido en Alcoy (Alicante), en Benicarló (Castellón), en San Lorenzo del Escorial (Madrid), en Talavera de la Reina (Toledo), en Valladolid y en Zamora. Si tienes un décimo con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar dependiendo del importe del premio.

Si el premio obtenido es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrar tu premio a través de Bizum o en efectivo.

Por otro lado, si has sido agraciado con una cantidad superior a los 2.000 euros por décimo (como podría ser el caso del Gordo), tendrás que acudir obligatoriamente a una entidad financiera autorizada para poder cobrar tu premio.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un importante premio en la Lotería de Navidad como el Gordo, el segundo premio o el tercero, tendrás que tributar y declararlo ante Hacienda. Sin embargo, si se trata de un premio menor como la pedrea, puedes estar tranquilo ya que estos premios están exentos de carga impositiva.

Al ir a la entidad financiera autorizada a reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente en caso de ser necesario.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos que se utilizan. Es importante entenderlos para saber qué tenemos entre manos y sobre todo si ha sido premiado.

Un número es una combinación única de cinco cifras impresas en el décimo. En cada sorteo de Lotería de Navidad existen 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

Un décimo es el boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Cada décimo equivale a una décima parte del billete completo. Podemos adquirir uno o más décimos con el mismo número y cada uno tiene un costo individual de 20 euros. Se imprimen un total de 1.950 décimos por cada número disponible.

Un billete está compuesto por diez décimos del mismo número. Comprar un billete implica desembolsarse 200 euros (10 veces el precio del décimo). Si resulta que tu billete es agraciado con el Gordo, ganarás cuatro millones de euros (no simplemente 400 mil euros).

Una serie es un conjunto formado por todos los billetes correspondientes a cada número en el sorteo de la Lotería de Navidad. En esta edición, hay 185 series disponibles, lo que significa que se han impreso un total de 1.850 millones de décimos.

Estas son las diferencias clave entre los términos utilizados en la Lotería de Navidad. Ahora que sabes lo que significan, podrás entender mejor cómo funciona este popular sorteo y qué posibilidades tienes de ganar premios emocionantes.

En resumen, si has sido agraciado con la pedrea en la Lotería de Navidad, podrás cobrar tu premio a partir del mismo día del sorteo. Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, puedes reclamarlo en un establecimiento autorizado o cobrarlo mediante Bizum o efectivo. Los premios mayores deben ser cobrados en una entidad financiera autorizada. Además, no tendrás que declarar ante Hacienda si has ganado una pedrea u otro premio menor en la Lotería de Navidad. Por último, recuerda las diferencias entre número, décimo, billete y serie para entender mejor cómo funciona este tradicional sorteo navideño.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.