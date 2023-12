05186, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 05186 que ha sido vendido en Badajoz, en Andújar (Jaén) y en Cartagena y Torre-Pacheco (Murcia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una vez te haya tocado un premio en la Lotería de Navidad, es importante tomar ciertas precauciones para proteger tu anonimato y gestionar adecuadamente el dinero ganado.

La primera recomendación es mantener el anonimato y evitar compartir públicamente tu fortuna recién adquirida. Si bien puede ser tentador salir a celebrarlo a lo grande, esto también puede atraer mucha atención indeseada hacia ti y tu nueva situación económica.

Para reclamar tu premio, debes solicitar una cita previa con el director o responsable bancario antes del día límite establecido por las autoridades correspondientes. Recuerda que cualquier cantidad superior a los 2.000 euros debe ser ingresada en una entidad bancaria autorizada.

Es importante tener en cuenta que los décimos de lotería son como resguardos al portador, lo que significa que cualquier persona que tenga el décimo premiado puede cobrar el premio. Por lo tanto, es fundamental no confiar tu décimo a nadie y asegurarte de mantenerlo en un lugar seguro hasta el momento de su cobro.

Si tienes pareja y están casados bajo el régimen de gananciales, ambos tienen derecho a recibir la mitad del premio. En caso de separación de bienes, el premio le corresponde al titular del décimo. Además, debes tener en cuenta que la forma en la que cobres el premio puede afectar tu declaración de impuestos, por lo que es recomendable consultar con expertos antes de tomar decisiones precipitadas sobre cómo gastar o invertir tu dinero.

Si has compartido un décimo o tienes una participación en un número ganador, debes ponerte en contacto con las demás personas involucradas para coordinar los trámites necesarios para reclamar y dividir adecuadamente el premio.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y verificados los números extraídos, los agraciados con algún premio pueden empezar a cobrar su dinero a partir del mismo día del sorteo: 22 de diciembre.

El método para cobrar la pedrea u otros premios menores es bastante flexible. Si tu premio es inferior a los 2.000 euros por décimo (como ocurre con la pedrea), puedes dirigirte directamente a cualquier establecimiento oficial autorizado por Loterías y Apuestas del Estado para reclamarlo. También tienes la opción de cobrar el premio a través de Bizum o en efectivo.

En el caso de los premios de cantidades superiores, como el Gordo de Navidad o los segundos y terceros premios, es obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada para hacer efectivo el cobro.

Es importante recordar que cada décimo ganador tiene un plazo límite para ser cobrado. Si no se reclama en el tiempo establecido, perderá su validez y no podrá ser canjeado por su correspondiente premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte más de 2.500 millones de euros en premios cada año, distribuidos entre los 26 millones de décimos vendidos. A continuación, se detallan los diferentes premios que se pueden obtener:

1. El Gordo: Es el primer premio y consiste en 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo.

2. Segundo premio: Se otorgan 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.

3. Tercer premio: Cada serie del tercer premio tiene un valor total de 500.000 euros, lo que equivale a 50.000 euros por décimo.

4. Cuartos premios: Hay dos cuartos premios, cada uno con una recompensa total de 200.000 euros por serie (20 mil euros al décimo).

5. Quintos Premios: Se otorgan ocho quintos premios, con una recompensa total por serie de 60 mil euros (6 mil euros al décimo).

6. Pedrea de cinco cifras: Este premio reparte 1.794 premios de 1.000 euros por serie (100 euros al décimo).

7. Aproximaciones al primer premio: Hay dos aproximaciones al primer premio, cada una con un valor total de 20.000 euros por serie (2.000 euros por décimo agraciado).

8. Aproximaciones al segundo premio: Se otorgan dos aproximaciones al segundo premio, con un valor total de 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo ganador).

9. Aproximaciones al tercer premio: Hay dos aproximaciones al tercer premio, cada una con un valor total de 9.600 euros por serie (960 euros por décimo agraciado).

10. Centenas del primer, segundo y tercer premio: Cada uno tiene asignados 99 premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo) para las centenas correspondientes.

11. Centenas del cuarto puesto: Los cuartos puestos tienen asignados un total de 198 premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo).

12. Terminaciones primer, segundo y tercer puesto: Cada uno tiene asignados un total de 999 premios de mil euros por serie (100 euros por décimo).

13. Reintegros: Hay nueve reintegros en la Lotería de Navidad, se trata del último número del sorteo, que está dotado con 200 euros por serie (20 euros por décimo).

Recuerda que estos son solo algunos ejemplos destacados entre los muchos números agraciados en la Lotería de Navidad.

En conclusión, si has sido uno de los afortunados en la Lotería de Navidad, es importante proteger tu anonimato y gestionar adecuadamente el dinero ganado. No te precipites a gastar el premio y consulta con expertos si es necesario. Recuerda que cada premio tiene un plazo límite para ser cobrado y que existen diferentes métodos para hacer efectivo el cobro dependiendo del importe ganado. ¡Felicitaciones por tu premio y disfruta de la Navidad con ese dinerito extra!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.