El 16931, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 16931 que ha sido vendido en Barcelona y en Guadarrama y San Lorenzo del Escorial (Madrid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad jamás sería igual sin ellos. Y es que los niños del colegio San Ildefonso tienen cada año la misión de cantar los números que salen en el sorteo navideño más esperado por todos los españoles.

Esta tradición tiene sus orígenes en el año 1771 durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio San Ildefonso se convirtió en el primer estudiante en cantar los números ganadores en este sorteo especial.

Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso ponen su voz a esta emocionante banda sonora que acompaña al sorteo navideño celebrado cada 22 de diciembre.

Aunque son solo unos pocos los afortunados que tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para participar en esta tradición tan especial. Sin embargo, no todos pueden ser elegidos y es necesario cumplir varios requisitos: tener más de ocho años, poseer una buena voz o fluidez verbal, entre otros.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte cada año millones de euros en premios. En total, se distribuyen más de 2.500 millones de euros entre los agraciados con alguno de los diferentes premios disponibles.

El Gordo de Navidad es el premio más esperado y deseado por todos. Consiste en un premio principal valorado en 4.000.000 euros por serie, lo que supone 400.000 euros por décimo ganador.

El segundo premio es otro gran anhelo para quienes juegan a la Lotería de Navidad. Este consta de un premio valorado en 1.250.000 euros por serie, lo que equivale a 125.000 euros por décimo ganador.

El tercer premio también tiene su importancia y está valorado en 500.000 euros por serie, es decir, cada décimo agraciado recibe un total de 50.000 euros.

Además del primer, segundo y tercer premio, existen otros reconocimientos económicos que se otorgan durante este sorteo navideño:

- Cuartos Premios: Hay dos cuartos premios con una dotación económica para cada uno equivalente a 200.000 euros por serie (20.000 euros por décimo).

- Quintos Premios: Se reparten ocho quintos premios con una dotación económica de 60.000 euros por serie, es decir, cada décimo agraciado recibe 6.000 euros.

- Pedrea de cinco cifras: Esta pedrea consta de 1.794 premios repartidos entre los poseedores de los números agraciados, otorgando a cada serie premiada un total de 1.000 euros (100 euros por décimo).

- Aproximaciones al primer, segundo y tercer premio: Estos son dos premios adicionales para cada uno de los tres primeros reconocimientos económicos principales del sorteo navideño. Cada aproximación al primer premio está valorada en 20.000 euros por serie (2.000 euros por décimo), mientras que las aproximaciones al segundo y tercer premio tienen un valor de 12.500 y 9.600 euros por serie respectivamente (1.250 y 960 euros por décimo).

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: Para cada uno de estos tres principales reconocimientos hay también centenas que resultan agraciadas con un importe económico igual a una centena del valor total del primer, segundo o tercer premio respectivamente (1.000 euros por serie o 100 euros por décimo).

- Centenas del cuarto premio: Además, para el cuarto puesto se otorgan centenas cuyo valor es igual a una centena del importe total correspondiente al cuarto puesto (200 decimos ganadores reciben la cantidad total correspondiente a esa centena).

- Terminaciones del primero, segundo y tercer premio: También hay terminaciones agraciadas con el mismo importe económico correspondiente a la terminación completa de cada uno de los tres primeros premios (999 premios con un valor total de 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo).

- Reintegros: Este es el reconocimiento más común, ya que se otorgan hasta un total de 9.999 reintegros. Cada reintegro tiene un importe económico igual a una centésima parte del precio del décimo jugado (200 euros por serie o 20 euros por décimo).

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos jugados más probabilidades se tienen. Lo mismo sucede si ampliamos nuestras expectativas a otros premios, ya que la probabilidad general aumenta alrededor del 5%.

Incluso si solo esperamos recuperar lo invertido mediante el reintegro, las posibilidades son elevadas: casi un 10%.

En definitiva, aunque las probabilidades no sean muy altas y solo unos pocos agraciados se lleven los grandes premios, la ilusión y emoción generadas durante este sorteo navideño son innegables. Además, cada año miles de personas consiguen algún tipo de reconocimiento económico gracias a la Lotería de Navidad.

