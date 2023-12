98853, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 98853 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Albacete, en Alicante, en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Alcaudete (Jaén), en Madrid, en Toledo, en Aldaia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicitaciones! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo o algún otro gran premio, sí tendrás que tributar; sin embargo, al ir a la entidad financiera autorizada a reclamar el premio y cobrarlo, ya habrá sido retenida parte del mismo por parte de la Agencia Tributaria para cubrir las obligaciones fiscales. En el caso de un premio menor como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos, aproximaciones... Son tantos términos que a veces resulta útil consultar un diccionario. En lo que a premios se refiere, estas son las diferencias entre los premios menores de la Lotería de Navidad:

- Pedrea: son todos aquellos números extraídos del bombo del sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número es premiado con 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total hay 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. De esta manera, todos los décimos cuyo número termine en dicha cifra están premiados con el reintegro. La cantidad ganada es igual a la cantidad jugada (20 euros por décimo). Cabe destacar que cada sorteo extraordinario cuenta con un total de 9.999 reintegros equivalentes a 200 euros por serie.

- Terminaciones: se trata de las dos últimas cifras del Gordo y los segundos y terceros premios del sorteo navideño. Estas terminaciones están agraciadas con 1.000 euros (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 premios.

- Aproximaciones: se refiere a los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes de los números premiados con el primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el 45933, las aproximaciones serían 45934 y 45932. Cada décimo ganador con una aproximación del Gordo de Navidad se lleva 2.000 euros por décimo (20.000 euros por serie). Si se trata de una aproximación del segundo premio, son 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Por último, las aproximaciones del tercer premio están agraciadas con 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

- Centenas: similar a las aproximaciones pero tomando las tres primeras cifras del número agraciado en el Gordo, el segundo premio, el tercero o los dos cuartos. El premio para cada décimo agraciado con una centena es de 100 euros y hay un total de 495 premios correspondientes a centenas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos cambia cada año en la Lotería de Navidad. Esto no siempre fue así: al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa; simplemente mostraban un número junto al nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de la década de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó la costumbre actual de incorporar una imagen de carácter religioso relacionada con la Navidad.

En el sorteo del 22 de diciembre de este año, la obra de arte plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura, que data de 1470 y se puede apreciar en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. En realidad, se trata de un conjunto conformado por tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.