95588, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados han sido anunciados y entre ellos se encuentra el número 95588 que ha sido vendido, entre otros, en Ondara (Alicante), en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Puertollano (Ciudad Real), en Jaén, en Madrid y Móstoles (Madrid), en Málaga, en Dos Hermanas (Sevilla) y en Valladolid, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos... Son tantos términos que a veces resulta confuso entenderlos completamente. Por eso mismo vamos a explicar las diferencias entre algunos premios menores en el Sorteo Extraordinario:

- Pedrea: son todos esos números extraídos del bombo que no corresponden a ninguno de los grandes premios (Gordo, segundo premio, tercer premio). Cada número es premiado con 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total son 1.794 premios de mil euros la serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Así, todos los décimos de Lotería de Navidad que terminan con dicho número están premiados con el reintegro. La cantidad del premio es igual a la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo premiado con el reintegro. Como curiosidad, en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros que ascienden a 200 euros por serie.

- Terminaciones: se trata de las dos últimas cifras del Gordo, segundo y tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Estos números están agraciados con 1.000 euros (100€ por décimo) y hay un total de 2.997 terminaciones premiadas.

- Aproximaciones: se refiere a los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes al primer, segundo y tercer premio en la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los números ganadores fuera el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932.

Cada décimo agraciado con una aproximación del Gordo se lleva un premio de 2.000 euros (20.000 euros la serie). Si se trata de una aproximación del segundo o tercer premio, los montos son diferentes: para el segundo son 12.500 euros la serie (1.250 euros el décimo) y para el tercero son 960 euros el décimo (9.600 euros la serie).

- Centenas: se trata de las tres primeras cifras de un número premiado con el Gordo, segundo premio, tercer premio o uno de los dos cuartos. El premio por centenas es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios de 1.000 euros la serie correspondientes a centenas.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de ganar en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre cien mil) de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos más probabilidades tienes. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico y consideramos otros premios menores: la probabilidad aumenta alrededor del 5%. Y si solo buscas recuperar lo invertido con el reintegro, las posibilidades son aún mayores: un aproximado del 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/as afortunados/as en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En este sentido, si has tenido la suerte de ganar el Gordo o alguno/a otro/a gran premio como segundo o tercer lugar sí tendrás que tributar correspondientemente cuando vayas a la entidad financiera autorizada a reclamar el premio, ya que la Agencia Tributaria retendrá su parte correspondiente. Sin embargo, los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

En resumen, ganar un premio en la Lotería de Navidad siempre es motivo de celebración. Aunque no se trate del Gordo, ganar una pedrea o algún otro premio menor puede ser una forma perfecta de empezar las fiestas con un poco más de alegría y dinero extra en el bolsillo. Y lo mejor de todo es que no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda.

Recuerda que, al participar en cualquier sorteo o lotería, siempre existe una pequeña probabilidad de ganar. No obstante, jugar con responsabilidad y dentro de tus posibilidades económicas es fundamental para disfrutar plenamente del juego y evitar problemas financieros. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.