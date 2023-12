75352, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 75352 que ha sido vendido en Gijón (Asturias), en Burgos, en Los Corrales de Buelna (Cantabria), en Palma de Mallorca (Illes Balears), en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Estepona (Málaga), en Sanxenxo (Pontevedra) y en Manises (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está compuesto por un montón de palabras con significado propio: pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones. Estos términos se refieren a distintos tipos de premios que se reparten en el sorteo.

La pedrea es el conjunto de números que son extraídos del bombo pero que no corresponden a ninguno de los grandes premios (el Gordo). Cada número agraciado en esta categoría recibe un premio individualizado: 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

Por otro lado, el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos de Lotería de Navidad que terminan con dicho número están premiados con el reintegro, que equivale a la cantidad jugada, es decir, 20 euros por décimo.

Además de la pedrea y el reintegro, existen otros premios menores como las terminaciones, las aproximaciones y las centenas. Las terminaciones son las dos últimas cifras de los números premiados con el segundo y tercer premio del sorteo. Estos números están agraciados con 1.000 euros (100€ por décimo) y hay un total de 2.997 premios en total.

Las aproximaciones son los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes a los primeros tres premios (Gordo, segundo y tercer premio). Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932. Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo se lleva 2.000 euros por décimo (20.000 euros la serie). En caso de ser una aproximación del segundo premio, son 12.500 euros la serie o 1.250 euros por décimo; mientras que en caso de ser una aproximación del tercer premio están agraciadas con 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Por último, las centenas son las tres primeras cifras de un número ganador en cualquiera de estos cuatro casos: Gordo, segundo o tercer premio o alguno de los dos cuartos puestos en el sorteo tradicional navideño.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno/a de los/as afortunados/as que ha ganado un premio en la Lotería de Navidad, es importante que sepas cuándo caduca tu décimo. Los décimos premiados caducan tres meses después del día del sorteo, lo cual significa que tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio.

Así que no te preocupes, tienes tiempo más que suficiente para planificar cómo utilizar ese dinero extra y disfrutarlo antes de la fecha límite.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando se habla de las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta algunos datos. En el sorteo hay un total de 100.000 bolas en el bombo, lo cual significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre 100.000) de tener el número correcto para ganar el primer premio.

Por supuesto, a mayor cantidad de décimos comprados, mayores son las probabilidades individuales. Si ampliamos nuestras posibilidades a otros premios menores, como aproximaciones o centenas, la probabilidad aumenta hasta un 5%. Incluso si solo te conformas con recuperar tu inversión inicial mediante el reintegro (la última cifra del número agraciado), las posibilidades son aún mayores: un 9,99%.

En resumen, aunque las probabilidades pueden parecer bajas y muchos números no resulten agraciados con grandes premios como el Gordo o los segundos y terceros premios principales, siempre existe una oportunidad realista y emocionante para obtener algún tipo de recompensa económica durante esta época navideña.

Recuerda que la Lotería de Navidad es más que solo el Gordo, y cada premio, por pequeño que sea, puede ser una gran alegría para comenzar las celebraciones navideñas con un poco de dinero extra en tu bolsillo. ¡Felices fiestas y mucha suerte en los sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.