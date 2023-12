72083, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 72083 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Cádiz, en Albolote (Granada), en Jaén, en Logroño (La Rioja), en Madrid y Valdemorillo (Madrid), en Aguilar de Campoo (Palencia) y en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). Si has sido agraciado con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Se celebró por primera vez en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. En aquel momento, Cádiz fue el lugar donde tuvo lugar el sorteo inaugural. La idea surgió como una forma de recaudar dinero para hacer frente al elevado coste de la Guerra de Independencia contra Francia.

A lo largo del tiempo, el sorteo continuó celebrándose en distintas regiones hasta que finalmente se estableció en Madrid. Fue en diciembre de 1892 cuando se hizo referencia por primera vez al nombre actual "Lotería Nacional". Cinco años después, los décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo Extraordinario de Navidad".

Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo no dejó de celebrarse y hubo sorteos paralelos organizados tanto por los republicanos como por los nacionales.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está lleno de términos con significados propios. Es importante entender las diferencias entre los premios menores del sorteo:

- Pedrea: son los números que se extraen del bombo y no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número premiado en la pedrea recibe 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Todos los décimos que terminan con ese número reciben el reintegro, equivalente a la cantidad jugada (20 euros por décimo). En cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros.

- Terminaciones: se refiere a las dos últimas cifras de los números premiados con el Gordo, segundo y tercer premio. Estos números están agraciados con 1.000 euros por serie (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 premios.

- Aproximaciones: son los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes al primer, segundo y tercer premio del Sorteo de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales es el número 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932.

Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo recibe 2.000 euros (20.000 euros por serie). Para las aproximaciones del segundo premio, son 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Y para las aproximaciones del tercer premio, el premio es de 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

- Centenas: son las tres primeras cifras de un número premiado con el Gordo, segundo premio, tercer premio o dos cuartos. Cada décimo agraciado con una centena recibe 100 euros. Hay un total de 495 premios correspondientes a centenas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, que suele ser el 22 de diciembre, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad pueden cobrar su dinero.

El método para cobrar el premio depende del importe ganado. Si es inferior a 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrar el premio a través de Bizum o en efectivo.

En caso de ganar una cantidad superior a los 2.000 euros por décimo, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para hacer efectivo el cobro del premio.

¡Recuerda que cada año tienes la oportunidad de participar y ganar en la Lotería de Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.