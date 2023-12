70920, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado los números premiados y entre la lista se encuentra el número 70920 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Madrid, en Marbella (Málaga), en Morón de la Frontera y Sevilla (Sevilla), en Aldaia, Alfara del Patriarca y Alzira (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, concretamente son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si te preocupa que tu décimo premiado caduque rápidamente y quieres cobrar tu dinero cuanto antes, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados caducan tres meses después del día en que se celebra el sorteo extraordinario, lo cual significa que tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente para poder cobrar tu premio de Lotería de Navidad.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional por Navidad es una tradición muy arraigada en España con más de dos siglos y medio desde su inicio en diciembre del año 1812. En aquella época, durante la invasión de Napoleón, el primer sorteo de Navidad tuvo lugar en Cádiz. Esto se debió a que esta ciudad era la única región española que resistía al avance del ejército francés y necesitaba recaudar fondos para costear la Guerra de la Independencia.

A lo largo de los años, este sorteo se ha celebrado continuamente, primero en Andalucía y posteriormente en Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia por primera vez al nombre actual "Lotería de Navidad". Cinco años después, los décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo de Navidad". Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo no dejó de celebrarse y cada bando organizaba su propio sorteo.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, es decir, desde el 22 de diciembre una vez finalizado el evento y las verificaciones correspondientes a los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio podrán cobrar su dinero.

El método para cobrarlo puede variar dependiendo del monto ganado. Si tu premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, podrás reclamarlo en cualquier establecimiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado. Además existen otras opciones como cobrar tu premio mediante Bizum o recibirlo en efectivo.

En cambio, si has ganado un premio mayor a esa cantidad, deberás acudir obligatoriamente a una entidad financiera autorizada para poder cobrar el premio de Lotería de Navidad.

Recuerda que aunque la pedrea no sea un premio millonario, puede ser una oportunidad para empezar las fiestas navideñas con un dinerillo extra. ¡Felicitaciones por haber ganado!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.