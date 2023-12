14074, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 14074 que ha sido vendido, entre otros, en Elche (Alicante), en Almendralejo (Badajoz), en El Prat de Llobregat, L' Ametlla del Vallès y Rubí (Barcelona), en Córdoba, en Bailén (Jaén), en Madrid, en Torre-Pacheco (Murcia) y en Málaga. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea, un premio que aunque no es millonario, tiene un valor significativo. Cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad jamás sería igual sin los niños del colegio de San Ildefonso. Cada año tienen la importante misión de cantar los números que salen en el sorteo. Esta tradición navideña tiene su origen en 1771 durante el reinado de Carlos III cuando un niño del colegio fue el primero en cantar los números ganadores. Desde entonces, los niños de San Ildefonso ponen su voz a esta festividad tan esperada por todos.

Aunque son solo unos pocos quienes tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar frente a millones de espectadores y oyentes, cada año muchos niños se presentan como voluntarios para participar en este evento único. Sin embargo, no cualquiera puede ser elegido para formar parte del coro infantil; deben cumplir con ciertos requisitos como tener más de ocho años, una buena voz y fluidez verbal, entre otros.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad muy baja del 0,001% (una entre 100.000) de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a medida que aumenta la cantidad de décimos comprados, las probabilidades también aumentan. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico y consideramos los demás premios disponibles; la probabilidad general de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si uno se conforma con obtener únicamente el reintegro, las posibilidades son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros puedes cobrarlo en efectivo en una administración oficial autorizada para realizar pagos. Esto incluye los décimos agraciados con la pedrea. También existe la opción de cobrarlo a través del servicio Bizum si así lo prefieres.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

La pedrea es uno de los muchos premios repartidos durante la Lotería de Navidad y aunque no sea millonario, sigue siendo un premio significativo. Los niños del colegio de San Ildefonso juegan un papel fundamental en este evento tan esperado, cantando los números ganadores. Las probabilidades de ganar el Gordo son muy bajas, pero aumentan con la compra de más décimos. Además, el premio de la pedrea se puede cobrar en efectivo siempre que no supere los 2.000 euros.

¡Disfruta de tu premio y felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.