41834, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ya ha anunciado los números premiados de este año. Entre la lista de afortunados se encuentra el número 41834 que ha sido vendido en Arganda del Rey (Madrid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie agraciada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número premiado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa para muchos. Aunque se repite cada año, ciertos términos pueden resultar confusos. Y es que ni el décimo, ni el billete, ni el número o la serie son lo mismo. Es importante entender qué tenemos entre manos, especialmente si nuestro boleto ha sido premiado.

Número: Es una combinación única de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad hay un total de 100.000 números disponibles (del 0 al 99999).

Décimo: Probablemente sea el término más familiar y conocido por la mayoría de personas. El décimo es una parte del billete que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete completo (recordemos que un billete está compuesto por diez décimos). Los ciudadanos pueden adquirir uno o varios décimos con diferentes números, pero siempre tienen un coste unitario de 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos en circulación.

Billete: El billete de la Lotería de Navidad está formado por diez décimos con el mismo número. Un billete no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete implica desembolsar 200 euros, no 20 euros. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás 4 millones de euros, no solo 400.000 euros.

Serie: Este término puede resultar algo confuso. Una serie es un conjunto compuesto por un billete de cada número disponible en el sorteo de la Lotería de Navidad. Es decir, cada serie contiene 100.000 billetes que, a su vez, tienen diez décimos cada uno. En la edición actual, la Lotería de Navidad cuenta con un total de 185 series disponibles (lo que equivale a 1.850 millones de décimos).

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en el sorteo y tu décimo está dañado o roto, debes tener cuidado al intentar repararlo para evitar problemas legales y que sea considerado como una falsificación del boleto.

La mejor opción es acudir a una administración oficial de Loterías para que puedan verificar su autenticidad y valorar si se puede cobrar el premio o no. Si el décimo está muy dañado y no se puede confirmar su autenticidad en ese momento, lo más probable es que sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado para su posterior análisis en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a fin de determinar si se trata efectivamente de un boleto auténtico.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

A partir del mismo día del sorteo, una vez finalizadas las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar según la cuantía del premio. Por ejemplo, si el premio es inferior a 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, también es posible cobrar el premio a través de Bizum o recibirlo en efectivo.

En el caso de los premios superiores a esa cantidad, será necesario acudir a entidades financieras autorizadas para poder cobrarlos.

La pedrea es un incentivo adicional que ofrece la Lotería de Navidad y que permite ganar 1.000 euros por serie agraciada. Aunque no sea un premio millonario, esos 100 euros por décimo pueden ser una ayuda extra para disfrutar durante las fiestas navideñas.

Recuerda que tanto los términos como las fechas y cantidades mencionadas son aplicables específicamente al sorteo anual de la Lotería de Navidad en España.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.