38582, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 38582 que ha sido vendido en Arroyo de la Miel y Málaga (Málaga). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años de historia. Fue en diciembre de 1812, en plena invasión napoleónica, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño en Cádiz como una forma urgente y necesaria para recaudar fondos para financiar los gastos ocasionados por la Guerra contra Francia.

Desde entonces, este sorteo se ha celebrado continuamente y se ha convertido en uno muy arraigado a las tradiciones españolas. En sus inicios no fue conocido como Lotería de Navidad, sino que ese nombre se adoptó a partir de 1892. No obstante, fue cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo no se suspendió y se organizaron sorteos paralelos tanto por parte de los republicanos como por parte de los nacionales.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos del Sorteo de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus primeros años y durante muchos sorteos, los décimos carecían de imágenes impresas y solo mostraban el número del sorteo y la fecha.

La tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad en los décimos comenzó en la década de 1940. A partir de entonces, se estableció que cada año habría una obra artística religiosa relacionada con el nacimiento de Jesús en estos boletos.

En esta edición, la obra plasmada es "La Natividad" del Maestro Sopetrán, un cuadro que data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Este conjunto pictórico incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo (22 de diciembre), una vez finalizado este junto con las verificaciones correspondientes a los números extraídos, todos aquellos afortunados agraciados con algún premio podrán cobrar su dinero.

El método para reclamar el premio puede variar dependiendo de la cantidad ganada. Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede cobrar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrarlo a través de Bizum o en efectivo.

Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros por décimo, será obligatorio acudir a las entidades financieras autorizadas para realizar el cobro correspondiente.

Recuerda que cada año la Lotería de Navidad reparte ilusiones y alegrías en forma de premios económicos. Aunque no siempre toque el Gordo, ganar un premio menor como la pedrea puede ser motivo suficiente para celebrar y disfrutar un poco más estas fiestas navideñas. ¡No olvides comprobar tus décimos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.