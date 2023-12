14416, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 14416 que ha sido vendido en Zafra (Badajoz), en Ribadeo (Lugo) y en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). ¡Felicitaciones! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una recomendación importante para aquellos que han ganado en la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Aunque es comprensible querer celebrarlo públicamente, esto puede llevar a que todos se enteren de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director del banco donde deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie más. Los décimos son al portador, lo que significa que cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, debes acudir con ella al banco para reclamar el premio juntos. En los matrimonios en régimen de gananciales, el premio debe ser repartido al 50%. En caso de separación de bienes, el propietario del décimo es quien tiene derecho al premio. Es importante tener en cuenta que la forma en que cobres el dinero afectará a tu declaración de la renta.

No te apresures a gastar el dinero del premio. Tómate tu tiempo para planificar tus próximos movimientos y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero no conviene tomar decisiones precipitadas.

Si tienes una participación o compartes un décimo, debes ponerte en contacto con la otra parte involucrada. En el caso de tener una participación, la organización o entidad a la que compraste el décimo te indicará cómo cobrar tu premio.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no lo hayas notado, pero la imagen en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Solo mostraban un número, el nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta obra data de 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. No hay duda al respecto. Tanto si te toca a ti como a cualquier otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte. Sin embargo, algunos premios del sorteo están libres de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, se debe calcular una retención del 20%.

En resumen, si has ganado un premio en la Lotería de Navidad, es recomendable proteger tu anonimato y acudir al banco para reclamar el premio junto con tu pareja en caso de tenerla. No confíes tu décimo a nadie más y evita gastar el dinero precipitadamente.

Los décimos siempre tienen imágenes relacionadas con la Navidad y obras de arte desde los años 40 del siglo XX.

Por último, ten en cuenta que Hacienda se llevará un porcentaje del premio dependiendo de su cuantía, aunque algunos premios están libres de impuestos hasta cierta cantidad.

¡Felicitaciones nuevamente por haber ganado en la Lotería!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.