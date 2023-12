24214, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 24214 que ha sido vendido en Gijón (Asturias), en Cádiz y en Archidona (Málaga). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% de posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo. Dicho de otro modo, es una entre 100.000.

Naturalmente, a más décimos, más probabilidades. Lo mismo pasa si ampliamos el abanico de premios: la probabilidad aumenta al 5% para ganar cualquier premio en la Lotería de Navidad y alcanza casi el 10% para recuperar lo invertido en caso de que solo desees el reintegro.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre y cuando tu premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrarlo directamente en una administración oficial autorizada o a través del servicio Bizum si así lo prefieres. En cambio, si tuviste la suerte de ganar un premio superior a los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Es posible que no te hayas percatado, pero cada año los décimos de la Lotería de Navidad presentan una imagen diferente. No siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos. Consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de la década de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se empezó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos.

Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra, fechada en 1470, se exhibe actualmente en el Museo del Prado y representa el nacimiento de Jesús. Se trata realmente de un conjunto que incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados durante las fiestas navideñas en España. Aunque las probabilidades son bajas para ganar el Gordo o cualquier otro premio importante, siempre existe esa pequeña posibilidad que hace soñar a millones de personas cada año.

La pedrea es uno de esos premios menores que reparte miles de euros en premios. Aunque muchos consideran que 1.000 euros no es una gran cantidad de dinero, puede ser un alivio en estas fechas tan especiales. La Lotería de Navidad trae consigo la ilusión y la esperanza de tener una Navidad más alegre y llena de sorpresas.

Así que ya sabes, aunque las probabilidades sean bajas, nunca se sabe cuándo puedes resultar agraciado con un premio en la Lotería de Navidad. ¡Buena suerte y feliz Navidad!

