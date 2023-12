La cantante Rocío Saiz ha declarado este jueves frente al juez por el caso contra el policía que a finales de junio paralizó su concierto y la obligó a taparse por estar mostrando sus pechos. La artista, que confesó estar "cagada de miedo" antes de la cita, asegura estar "triste" por haber tenido que rememorar lo sucedido.

"Declarar ante el fiscal ha sido un trance desagradable, recordar todo lo que pasó en aquel concierto y ahora tener que esperar para saber si considera que hay indicios de delito o no", asegura a elDiario.es al terminar de declarar en la Fiscalía de Murcia por videollamada.

El caso se centra en el episodio que vivió la artista en la plaza del Cardenal Belluga, mientras actuaba en el Orgullo LGTBI de Murcia. Un agente paró su concierto por estar cantando Como yo te amo, de Raphael, mostrando los pechos, algo que ella lleva haciendo desde hace 10 años en todos sus shows.

La Policía Local de Murcia abrió una investigación interna para aclarar lo ocurrido y pidió disculpas a la también actriz, y la Fiscalía abrió diligencias de investigación y se están estudiando, entre otros, delitos de abuso de poder, coacciones o vulneración de derechos fundamentales.

Luego tiene que salir el juicio así que será un tiempo agradable 🙁 — Rocio Saiz (@rocio__saiz) December 20, 2023

"Estoy cagada de miedo", escribió en X -anteriormente Twitter- este miércoles al anunciar que iba a ir a testificar. "Luego tiene que salir el juicio, así que será un tiempo agradable", ironizó.

Tal y como comparte el citado medio, su declaración duró alrededor de media hora, tiempo en el que la exlíder de Las Chillers recordó lo sucedido el día de los hechos. El siguiente paso, según declara el bufete, es que la Fiscalía decida si hay indicios de delito y "lo manden o no al juzgado". "No hay denuncia formal por parte de Rocío porque la Fiscalía ha impulsado el procedimiento", añade su abogada, Natalia García.

"Ya he declarado y esperaremos la decisión de la Fiscalía. Triste recordarlo todo y qué sala más fría. Confío en que la Fiscalía esté de nuestro lado. Nosotros seguiremos", añadió la cantante en redes.

"El fiscal se ha visto en la obligación de abrir la investigación porque hubo un juicio mediático, pero no sabemos qué opina", explica a elDiario.es, medio en el que confirma que le han tomado declaración a ella y a la organizadora del evento. "Mis abogados van a seguir adelante con el asunto, que me ha generado muchas consecuencias personales y profesionales, porque ha bajado el número de conciertos para los que me han contratado y también se celebran menos Orgullos".

"En menos de seis meses sabremos si hay juicio o lo desestiman", añade y asegura que tiene que testificar aún tres veces más. "He pedido no encontrarme con el policía, todo esto ha sido muy traumático para mí, he tenido hasta pesadillas (...) Es necesario actuar porque le puede pasar a otra persona lo mismo, y este señor tiene ya otras dos causas abiertas por episodios parecidos".