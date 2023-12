Scorpions celebrará los 40 años del disco 'Love At First Sting' con varios conciertos en España

Scorpions conmemorará los 40 años de la publicación de su emblemático álbum Love At First Sting con tres conciertos en principio en España el próximo mes de julio en las provincias de Valencia, Cádiz y Madrid.

En concreto, según ha anunciado su promotora, estos shows tendrán lugar en la Marina Sur de Valencia el día 11, como parte del Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 13 y en el WiZink Center de la capital española el 16.

Las entradas podrán adquirirse a partir de este próximo martes, 26 de diciembre, a las 14 horas a través de la web oficial de esta banda alemana de heavy metal. Su oficina ha precisado que se anunciarán próximamente "más fechas" en el "norte peninsular".

Love At First Sting (1984), el álbum que mejor funcionó comercialmente en EE.UU., fue su noveno disco de estudio y contenía tres de los temas más celebrados de su repertorio: Still Loving You, Rock You Like A Hurricane y Big City Nights.

Scorpions se formó en 1965 en Hannover (Alemania) y en sus 50 años de carrera han vendido más de 120 millones de álbumes, según cifras de su discográfica, además de ofrecer unos 5.000 conciertos gracias a éxitos como la citada Still Loving You o Winds Of Change.