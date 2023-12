La motosierra de Milei toma forma: estas son las 30 medidas de su Decreto de Necesidad y Urgencia para la "reconstrucción" argentina

Fueron 15 minutos y 20 segundos para resumir 366 artículos escritos en 83 páginas. El nuevo presidente argentino Javier Milei anunció por televisión la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que dispone una masiva reforma de leyes y la desregulación de numerosos regímenes económicos. Aunque lo hizo sin motosierra, las consecuencias serán radicales en muchos casos y afectarán tanto a la macro como a la microeconomía (la de las familias).

"Hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos", dijo Milei rodeado por los integrantes de su Gobierno y por alguien que no lo es, Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central con Mauricio Macri.

"Diseñamos un plan de establización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central", resumió el presidente.

Qué es un DNU El Decreto de Necesidad de Urgencia o DNU es una herramienta establecida en Argentina que permite al jefe de Estado intervenir en el poder legislativo para temas de urgencia que no pueden demorar y pasar por el proceso legislativo habitual. Milei ya firmó un DNU el pasado 10 de diciembre para reducir su gabinete. El Congreso puede rechazarlo por la mayoría de las dos cámaras, pero puede también modificarlo. Basta el aprobado de una de las dos cámaras para que el DNU sea válido. Entra en vigor en el momento de emitirse y está vigente hasta que es rechazado por alguna de las cámaras.

En un mensaje grabado, Milei dijo ante las cámaras que él y su Ejecutivo están haciendo el "máximo esfuerzo para tratar de disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia". Y luego recordó que todo es culpa de los políticos como si él no lo fuera: "Los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas".

Aseguró el presidente de Argentina que este DNU solo es el primer paso. "En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata".

Milei leyó los 30 puntos que incluye el Decreto de Necesidad y Urgencia en los 366 artículos publicados en 83 páginas del Boletín Oficial. Son estos:

Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea. Derogación de la Ley de Abastecimiento, para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. Derogación de la Ley de Promoción Industrial. Derogación de la Ley de Promoción Comercial. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Derogación del régimen de Sociedades del Estado. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Implementación de la política de cielos abiertos. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. Desregulación de los servicios de internet satelital. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.

Las consecuencias de este macrodecreto son enormes cuantitativa y cualitativamente.

Reforma laboral

Milei ha dispuesto una reforma laboral con más de 40 cambios que flexibilizan leyes como la de Contrato de Trabajo. Una de las principales modificaciones es la reducción de las indemnizaciones al variar la base de cálculo sin complementos, bonos o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

El periodo de prueba de un contrato se amplía de 3 a 8 meses, por lo que cualquier empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso de tiempo. Se eliminan todas las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o su registro irregular.

Más servicios esenciales, menos huelgas

Señalar un servicio como esencial implica que su interrupción o afectación podría tener consecuencias graves para la comunidad. Y la DNU de Milei hace de la educación servicio esencial en todos los niveles. Por lo tanto, a la hora de prestar servicios mínimos en ningún caso podrán tener una cobertura menor al 75%.

Otros servicios que pasan a ser considerados esenciales son: los servicios sanitarios y hospitalarios; el transporte y la distribución de medicamentos; la producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; y los servicios aduaneros y migratorios, vinculados al comercio exterior.

Alquileres en libertad y sin control

El DNU deroga la Ley de Alquileres (que entró en vigor en octubre) para que, según Milei, "el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea". Así se allana el camino que permitirá a los propietarios fijar las condiciones de los contratos sin atenerse a ningún límite del Estado más allá del Código Civil y Comercial.

La actual ley estipulaba contratos mínimos de tres años de plazo y actualización semestral. Ahora serán de dos años, se podrán firmar en dólares y pactar los ajustes entre las partes.

Empresas públicas hacia su privatización

El artículo 48 del DNU dice que todas las sociedades o empresas con participación del Estado, "cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en sociedades anónimas". Milei dijo que el paso siguiente sería su privatización. En la actualidad, el Gobierno argentino tiene el 51% de YPF y el control total de 33 empresas estatales.

La oposición comienza en las calles

Tras la lectura de las 30 medidas, Milei concluyó: "Si avanzamos en este camino, lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar".

Pero la reacción ya está en las calles. Miles de argentinos se concentraron este miércoles en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar por las medidas anunciadas por el presidente. Pero no les va a resultar fácil: las reformas de Milei también alcanzan los derechos sociales. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció esta semana que cualquier manifestante que participe en piquetes y cortes de calles se verá privado de sus prestaciones y planes sociales.

El Partido Justicialista asegura que el DNU de Milei "es nulo e inconstitucional, avasalla las instituciones de la democracia, destruye las PyMEs y entrega la soberanía nacional". Según la formación del expresidente Alberto Fernández, con las 30 medidas, Milei "decretó más angustia, pobreza y desempleo para la Argentina".