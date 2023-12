Christmas by Starlite conquista Madrid, el nuevo punto de encuentro musical por Navidad

La mágica primera edición navideña de Starlite en Madrid, que ha durado una semana, cerró este miércoles de manera apoteósica gracias al concierto de uno de los artistas del momento, Sebastián Yatra, que hizo sold out.

El artista colombiano, un veterano del festival, lleva desde 2018 haciendo bailar a sus fans de Starlite en Marbella. Así, con temas archiconocidos como Tacones rojos, Vagabundo, Traicionera, Una noche sin pensar, Robarte un beso o No hay nadie más, conectó desde un primer momento con el público

"Me emociona estar en Christmas by Starlite. Para mí ha sido toda una sorpresa. Llegué a la prueba de sonido y me encontré con este montaje impresionante. Siempre digo que Starlite es uno de esos lugares a los que voy y siento un poco de envidia del público, porque es tan buena la fiesta y el ambiente que te dan ganas de estar ahí celebrando con todos. Además de grandes leyendas como Rod Stewart o Sting, este año han cantado aquí varios compañeros que quiero muchísimo, como Manuel Turizo, Lola Índigo y Carlos Rivera. Siempre es muy bonito ser parte de estos eventos donde uno ve que hay colegas de su mismo género y estilo, y que están teniendo gran impacto en la cultura", declaraba Sebastián Yatra momentos antes de su show.

En efecto, no solo el de Medellín puso la nota musical a este evento. Del 14 al 20 han pasado por el pabellón 12 de IFEMA, convertido en el gran punto de encuentro de esta Navidad, estrellas como Rod Stewart, el encargado de inaugurar esta cita única en la capital, o Sting, Manuel Turizo, Lola Índigo y Carlos Rivera, quienes han ofrecido sus espectaculares directos en este mágico espacio.

"La primera edición de Christmas by Starlite ha sido apoteósica. Hemos construido en 12 días el auditorio más grande de Madrid en capacidad después del Wizink, hemos generado más de 1.000 puestos de trabajo, y ha sido el encuentro social más importante de empresarios, políticos, celebridades y artistas... Madrid nos ha recibido por la puerta grande", declaraba Sandra García-Sanjuán, fundadora de Grupo Starlite como balance a esta primera edición en la capital.

Muchos rostros conocidos

La presidenta de la Comunidad de Madrid Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros rostros destacados como Victoria Federica de Marichalar y Borbón, Juana Acosta, Iván Sánchez, Carla Pereyra, Cholo Simeone, Clara Galle, Amelia Bono, Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas, Blanca Suelves, Rubén Bernal, Cristina Abad, Fiona Ferrer, Luna Serrat, Mónica Hoyos, Miriam Rodríguez, Susanna Griso, Roberto Leal, Angie Rigueiro, Ana Antic o Jorge Redondo; así como las influencers Marta Riumbau, Susana Bicho, Anita Matamoros, María F. Rubíes y Claudia Martínez, entre otros, se dejaron llevar este miércoles por la música y disfrutaron de una noche inolvidable.

Entre los miles de asistentes que han acudido esta semana a vivir la experiencia Christmas by Starlite, rostros conocidos del cine, la música, la moda y el espectáculo. Mario y Óscar Casas, Miguel Ángel Muñoz, Miriam Giovanelli, Cayetana Guillén Cuervo, Lydia Bosch, Brigitte Nielsen, Pastora Vega, Michelle Calvó, Adrián Lastra, José María Cano, Rayden, David Summers, Paula Echevarría, Anne Igartiburu, Roberto Leal, Pepe Navarro, Pedro J. Ramírez, Esther Cañadas, Juan Betancourt, Desiré Cordero, Mar Flores, Hannibal Laguna, Cayetano Rivera, Julio Iglesias Jr., Laura Escanes o Lola Lolita han bailado, cantado, reído y disfrutado en el que ya es el place to be de las navidades en Madrid.

También empresarios como Javier Tebas, Antonio Garamendi, Javier Hidalgo, Félix Revuelta, Gonzalo Sánchez o José Manuel Entrecanales, y políticos como Alberto Núñez Feijoo, Miquel Iceta, Reyes Maroto, José Luis Escrivá o Cayetana Álvarez de Toledo.

Así, convertido en el gran acontecimiento de la temporada navideña, Christmas by Starlite ha llenado IFEMA con toda la magia del festival boutique y su exclusivo formato, conciertos únicos de estrellas internacionales, gastronomía y cenas gourmet 3 Estrellas Michelin, y la tecnología más innovadora.