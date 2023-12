Bad Gyal aclara por qué se negó a "perrear" con Rauw Alejandro, tachado de machista: "Quise evitar pegarme demasiado..."

Después de la polémica por negarse a perrear junto a Rauw Alejandro en uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, Bad Gyal ha querido aclarar por qué tomó esa decisión.

La española fue la invitada estrella del concierto y, lejos de ser la protagonista por su increíble talento sobre el escenario, vivió un tenso momento debido a la cuestionada actitud del intérprete, tachado incluso de machista por muchos usuarios de las redes sociales.

Todo empezó en el momento en el que Rauw, en mitad de la performance, se acercó a la cantante para susurrarle al oído, algo que no sentó bien a la española, quien decidió apartarle con un pequeño empujón.

No contento con la negativa de Bad, Rauw expresó su malestar ante el público diciendo: "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella está tímida". La catalana, sorprendida por el comentario, no se negó a bailar con él por timidez, sino, simplemente, porque no quería: "No, no, no. A mí no me involucres. Hay muchas nenas guapas aquí".

Ahora, la artista ha roto su silencio y ha dejado claro, en un comunicado, qué es lo que opina sobre lo ocurrido. "Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en El Choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales", ha empezado la española.

"Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando solo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que, en el caso de haber perreado con él, siendo una persona pública, se hubieran generado muchos chismes", analiza.

"Lo he pasado superbien estos días, Rauw y su equipo nos han tratado de lujo y nos han hecho pasarlo muy bien y sentirnos muy cómodos a mí y a mi equipo", aclara la cantante.