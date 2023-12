La Generalitat flexibilizará la restricción por sequía a agricultores, ganaderos y viveristas si se hace "uso eficiente" del agua

La Conselleria de Acción Climática de la Generalitat ha informado permitirá flexibilizar las restricciones por sequía contempladas en el Plan Especial de Sequía, PES, a los agricultores, ganaderos y viveristas que justifiquen que hacen un uso eficiente del agua. Para ello se ha de presentar un plan de ahorro de agua en la Agencia Catalana del Agua, ACA, y esta entidad analizará las particularidades de cada uso y las diferentes afectaciones o interferencias que pudieran producirse. Por tanto, la ACA resolverá, “caso por caso” y en función de estas variables, la conveniencia de aplicar un porcentaje de reducción inferior al establecido por el Plan de Sequía.

Según el PES, la reducción de consumo para el riego agrícola es del 40% y del 30% para usos ganaderos en fase Excepcionalidad. En caso de pasar a emergencia, esas reducciones pasan a ser del 80% en el caso de la agricultura y del 50% en el caso de la ganadería.

El Plan de Sequía establece que aquellas personas que sean titulares de aprovechamientos de agua para usos que no sean para el abastecimiento, como por ejemplo el agrario, deben reducir sus consumos en estos porcentajes establecidos en el PES, en función del estado de sequía declarado en cada momento.

La directora general de Agricultura y Ganadería, Elisenda Guillaumes, insta a todos aquellos que hayan hecho los deberes a "presentar ya las solicitudes" ante la entrada inminente en emergencia, momento en que la dotación de agua para riego agrícola, por ejemplo , se reducirá hasta el 80%.

Los planes de ahorro pueden ser presentados por los titulares de una concesión para el aprovechamiento de aguas en las cuencas internas de Cataluña. Son esencialmente comunidades de regantes, comunidades de usuarios de agua o explotaciones agrícolas o ganaderas. La intención es que aquellos "que han hecho los deberes", no tengan que reducir tanto el consumo de agua en función de las restricciones que marquen la alerta por sequía.

La directora general de Agricultura y Ganadería ha subrayado que se trata de "premiar" a los titulares de concesiones que han ido adoptando medidas eficientes para reducir el uso de agua y evitar que el Plan de Sequía se convierta en un "tarifa plana" que afecte a todos por igual: "Permite que la reducción de agua sea menor para quienes hayan implantado medidas de eficiencia".

Ejemplo de eficiencia

Un ejemplo de ello es Vivers Planas, de Púbol, en Girona, que ha sido la primera empresa de este tipo que ha logrado una resolución positiva de sus planes de ahorro de agua por parte de la ACA. En estos momentos, que la reducción homogénea por excepcionalidad es del 40%, Vivers Planas tan solo tiene que reducir su dotación un 17% gracias al ahorro de recursos hídricos que llevan años haciendo con sistemas de modernización de riego por goteo.

En el caso de entrar en emergencia, Vivers Planas tendría que reducir su consumo un 57% y no el 80% general que marca el PES. La directora general de Agricultura y Ganadería, Elisenda Guillaumes, destaca que "han implementado muchas medidas de ahorro y no sería del todo justo que tuvieran que tener las mismas reducciones que quien no ha adoptado medidas de ahorro de agua"

El propietario de Vivers Planas Púbol, Joaquim Planas, ha explicado que “con una reducción del 40 por ciento prácticamente sólo nos daba para supervivencia de planta y, en cambio, el 17 por ciento nos permite producir planta con la calidad suficiente para poder ir a los mercados más exigente de Europa".

Guillaumes ha urgido a los titulares de concesiones a que presenten planes de ahorro, “ porque, si entramos en emergencia, a partir del día siguiente ya tendrán que reducir el uso de agua aunque hayan hecho los deberes ". En relación a las comunidades de regantes, la directora general precisó que, aunque la situación no sea homogénea, pueden precisar los planes de ahorro recogiendo el porcentaje de reducción del uso de agua y esto permitirá "ajustar" las restricciones en función de la situación.