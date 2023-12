Capella asegura que la Generalitat está comprometida con la Ronda Nord y que la culpa del retraso es del Gobierno

El proyecto de la Ronda Nord ha sido uno de los protagonistas en el pleno del Parlament de Catalunya. La consellera de Territorio, Ester Capella, ha culpado al Gobierno de no modificar la ley de carreteras y, por lo tanto, impedir la firma del convenio. “¿De quién es responsabilidad que el convenio no esté firmado a día de hoy?”, ha preguntado la consellera para añadir que no es culpa del Parlament. “Lo es de las Cortes Generales”, ha dicho.

Capella ha explicado que debe ser una propuesta del gobierno español y ha instado a la Moncloa a proponer una modificación de la ley de carreteras. Además, ha acusado de “mentir” cuando se afirma que “la Generalitat no cumple” y ha garantizado que el Govern está comprometido con el cumplimiento de los pactos.

Ante las preguntas de la diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, sobre si la vía será de alta capacidad y con dos carriles por sentido, la consellera no ha dicho nada.