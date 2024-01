Por qué regalar un perro o gato no es buena idea: "Los animales no son juguetes"

La Navidad y Reyes es para muchos el mejor momento del año para ampliar la familia adoptando o comprando un animal de compañía. Perros y gatos son los preferidos y así lo demuestran los datos procedentes de las protectoras de animales reflejados en el estudio sobre abandono y adopción en España de la Fundación Affinity: un 36 por ciento de las protectoras detectan que las peticiones de adopción crecen antes de Navidad.

Los perros y gatos forman parte todos los años de las cartas de miles de niños a Papá Noel y a los Reyes Magos. No es de extrañar que los más pequeños de la casa se interesen por ellos pero tampoco debemos olvidar que los animales no son juguetes (eslogan que las organizaciones y asociaciones de protección animal llevan difundiendo desde hace varios años, con el objetivo de evitar la compra caprichosa y no meditada de una mascota en estas fechas tan señaladas).

Esto no quiere decir que no podamos escoger la llegada de Papá Noel o de los Reyes Magos sí así realmente lo queremos, si no que optemos por hacerlo desde una premeditación previa y siempre siendo el adulto el que tome la decisión y se haga responsable.

Tamara Hernán, educadora canina y felina y experta en la relación entre perros, gatos y niños, explica en su blog Creciendo entre perros, los motivos por los que no cree que sea buena idea regalar un animal (ni en Navidad, ni en cumpleaños, ni en ninguna otra circunstancia especial).

Los animales no son juguetes

"Sin duda, el momento ideal para traer un perro a casa cuando tienes un hijo (o varios) es cuando toda la familia esté de acuerdo", defiende. "Por esto no estoy a favor de regalar perros en fechas destacadas como Navidad, cumpleaños o aniversarios, por sorpresa".

En este sentido, la educadora canina recuerda que, aunque podamos tener un deseo enorme de convivir con un perro o gato, primero "hay que verse con la responsabilidad de cuidar y educar". "La familia debe de haber tomado esta decisión en conjunto", insiste.

Los regalos tienen una connotación materialista que en el fondo, sin que sea nuestra intención, estamos transmitiendo

"Tampoco considero que deba ser una sorpresa para los niños, porque lo ideal es poder prepararles para la llegada del perro", agrega. "Las sorpresas y los regalos tienen una connotación materialista que en el fondo, sin que sea nuestra intención, estamos transmitiendo".

Además, hay muchos casos en los que, movidos por el deseo de hacer felices a sus hijos, éstos crecen, no terminan haciéndose cargo de su compañero peludo y son los padres quiénes terminan quedándose al perro o gato, sin proporcionarle la vida que quizás podrían haber tenido en una familia que lo hubiera premeditado.

Ocho valoraciones antes de convivir con un animal

Como la decisión de ampliar la familia con un animal de compañía debe ser consensuada y meditada previamente, desde la Fundación Affinity comparten algunos aspectos a tener en cuenta antes de optar por adoptar o adquirir un perro, gato o cualquier otro animal de compañía, especialmente en estas fechas navideñas.

Lo primero que debemos de tener claro es que "un ser vivo no debería ser un regalo".

"El 67 por ciento de las protectoras creen que parte de los animales abandonados a principio de año fueron regalos de Navidad ".

". Como convivir con un perro o gato es una decisión que influirá en nuestros próximos diez años (al menos) de nuestra vida, "la decisión debe ser consensuada entre todos los miembros de la familia y cada uno tiene que estar dispuesto a asumir su parte de responsabilidad en el cuidado del animal".

La persona a la que queremos hacerle el regalo de comprarle o ayudarle con la adopción de un animal "debe haber reflexionado y expresado su claro deseo de convivir con un animal de compañía y tener la capacidad para cuidar de él de forma responsable". No necesitamos regalarle el perro o gato en sí, si no que podemos acompañarla a la protectora o en todo el proceso.

y tener la capacidad para cuidar de él de forma responsable". No necesitamos regalarle el perro o gato en sí, si no que podemos acompañarla a la protectora o en todo el proceso. Si le vamos a regalar el perro o gato a un niño, debemos ser conscientes de que él no será el responsable del animal, sino que siempre recaerá sobre el adulto. "Es fundamental saber que su interés por él puede variar una vez no sea novedad o bien distanciarse debido a otros factores propios de su proceso de desarrollo (más horas de estudio o irse a vivir fuera de casa, por ejemplo)".

"Es fundamental saber que su interés por él puede variar una vez no sea novedad o bien distanciarse debido a otros factores propios de su proceso de desarrollo (más horas de estudio o irse a vivir fuera de casa, por ejemplo)". En este caso, las sorpresas no son una buena idea. "Es importante que todos los miembros de la familia participen en el proceso de búsqueda y selección del animal ya que la participación favorece la creación de un vínculo afectivo entre la familia y el animal".

Golden retriever con árbol navideño. PxHere