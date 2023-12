Tu horóscopo diario: martes 19 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 19 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque no vas a tener un mal día, la influencia dominante de Neptuno hará que tiendas a dispersar tus energías o a perderte en luchas estériles, desplegando una gran energía en asuntos poco prácticos y, al mismo tiempo, dejando pasar de largo, otras cosas más urgentes o que hubieran requerido bastante más tu atención.

Tauro

La excelente influencia de Júpiter, en tránsito por tu signo, unida también a una posición favorable de la Luna, te van a traer un día agradable y afortunado, tanto en el ámbito laboral y material como también en las relaciones íntimas. Todo va a fluir con facilidad y armonía, evitando que te veas expuesto a duros sacrificios.

Géminis

Hoy te espera un día de intensa actividad y lucha en tu trabajo y asuntos mundanos, que se verá unido también a un carácter obstinado y perseverante. Vas a perseguir tus metas de forma apasionada y no pararás hasta ver materializados tus objetivos. De todos modos, al final no será un día negativo, sino más bien lo contrario.

Cáncer

La combinación de influencias armónicas de la Luna, Venus y Neptuno van a hacer que hoy sea un día importante para ti en los asuntos del corazón. Vas a recibir una sorpresa muy agradable de la persona que más quieres y que vendrá acompañada de un cambio muy positivo en tu vida íntima. Puede ser un día de gran felicidad.

Leo

Estos días de aquí a final de año se van a caracterizar por una tendencia general positiva y fructífera. A menudo luchas como un tigre por hacer realidad tus sueños, pero en estos momentos será el destino quien te pondrá las cosas casi en tus manos y sin que apenas tengas que luchar. Es hora de recoger aquello que has sembrado.

Virgo

Hoy Vas a comenzar el día con bastante crispación y nerviosismo, tomándote casi a la tremenda pequeños problemas que en realidad no tienen tanta importancia. Sin embargo, por suerte ya por la tarde te relajarás bastante más y podrás disfrutar de momentos más agradables tanto en el ámbito laboral como el terreno personal.

Libra

Debido al influjo dominante de Neptuno, hoy será para ti un día de muchos cambios y sorpresas. Generalmente, tú siempre sueles controlar o influir en todo lo que sucede a tu alrededor, sin embargo, hoy va a suceder al contrario, los acontecimientos van a ser los que te controlen a ti. No es un día malo, pero te sentirás desubicado.

Escorpio

La magnífica influencia de Venus, que en estos momentos transita por tu signo, te va a traer ayudas y amistades inesperadas e incluso la posibilidad de solucionar de forma amistosa o diplomática problemas que en otros momentos te hubieran llevado a largas e importantes luchas. Te espera un día de sorpresas bastante agradables.

Sagitario

Personas que no te convienen, o incluso que te están dificultando tu avance en la vida, tanto en el trabajo como en el terreno más íntimo, se van a marchar por fin de tu lado, ya sea porque logres derrotarles, o simplemente descubras sus maniobras y ya nada puedan hacer contra ti. Será un día muy bueno aunque poco agradable.

Capricornio

Grandes esfuerzos que llevan al éxito, ya sea en forma de triunfos y reconocimientos laborales, o también de llegada de dinero y excelentes noticias de carácter financiero, o quizás en ambas cosas. Pero en realidad solo se trata de una recogida de frutos por todo lo que has estado luchando durante largo tiempo. Muy buena semana.

Acuario

A veces nos toca vivir en nuestras carnes ese famoso refrán que dice que "no hay bien que por mal no venga", y hoy vas a vivir una situación muy dolorosa, ya sea en el trabajo o vida íntima, pero que al final te acabará conduciendo a otra mucho mejor, aunque por supuesto tú no esperarás que eso te suceda. La suerte está escondida.

Piscis

Te llegará una ayuda, o incluso un golpe de suerte, relacionado con el dinero, que te va a sacar de una preocupación a la que no sabías como hacer frente. En estos momentos Neptuno, tu planeta regente, se halla poderoso, y sin duda su influencia va a venir en tu ayuda solucionando un problema material de una forma inesperada.