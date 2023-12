Feijóo pide a su partido coger "fuerzas" para 2024: "Sánchez ha perdido la palabra, pero los españoles no perderemos la voz"

El líder del PP ha felicitado las fiestas navideñas como el año anterior: agradeciendo a los suyos la confianza y animándoles a coger "fuerzas" de cara al próximo año electoral. "Pedro Sánchez ha perdido la palabra, pero los españoles no perderemos la voz", ha lanzado Alberto Núñez Feijóo en la cena de Navidad del PP de Madrid antes de pedirles que movilicen y eviten el olvido cuando toquen urnas. "Pedro Sánchez y su Gobierno lideran el desprestigio a España y a sus instituciones. Si ellos no se cansan de deteriorarla, nosotros no podemos cansarnos de defenderla. Sánchez confía en que venga la amnesia después de las fiestas. Os convoco a hablar y a tener memoria y a votar en Galicia, Euskadi y en las elecciones europeas".

Ante este pronóstico, el líder popular ha ordenado una doble "obligación" a los populares: por un lado, "gestionar la confianza mayoritaria de las urnas que depositaron en el PP" y, por otro, "intentar que la concordia siga vigente a pesar del gobierno de la discordia y de la división". A continuación ha relatado las "mentiras" y los propósitos que tiene Pedro Sánchez para el próximo año.

Según Feijóo, "la investidura es la primera meta volante" del PSOE para este año", ya que "no podrá seguir meses en el Gobierno si no pasa cada mes por Suiza para que le sellen la cartilla e presidente del Gobierno". A ello se añade Sánchez "ha comprado la Presidencia de España con la impunidad de quienes quieren poner en cuestión la independencia judicial" mientras que como presidente de turno del Consejo de la UE, además de a los españoles también "ha tratado de dividir a los europeos".

Feijóo ha censurado al Gobierno de Sánchez por "normalizar la mentira y derogar la igualdad de todos los españoles" y ser el "más débil y dividido". Por ello, el popular ha advertido ante la plana de su partido de que "no hay que esperar buenas cosas del Gobierno" porque dará "todos lo pasos que hagan falta dar para complacer a quienes no creen en España, pretenden mutilarla, trocearla, humillarla", ha señalado en referencia a los socios independentistas con quien ha pactado la amnistía o el "pacto miserable" de entregarle a Bildu la capital de Navarra. "Mientras los votos del PP valen para que no gobiernen los independentistas, los del PSOE sirven para que gobierne un partido heredero de ETA".

El líder del PP también ha querido poner en valor los resultados electorales del 23-J pese a que no le hayan servido para llegar a la Moncloa, y ha señalado al PP como "el partido de España que más gente ha movilizado a lo largo de 45 años de democracia en imágenes que reflejan la verdadera historia del 2023". Un trabajo que Feijóo le ha agradecido a su equipo, en presencia de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. "Hace un año soñábamos con los resultados electorales que hemos conseguido. Gracias por llenar las calles en nombre de la concordia y traspasarlo a Europa".