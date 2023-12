El vídeo de la 'influencer' Carolina Moura incluye saludos entre Íñigo Onieva y ella, pero ninguna propuesta sexual

Tamara Falcó e Íñigo Onieva están muy sorprendidos con las declaraciones de la influencer Carolina Moura, quien ha asegurado poseer mensajes del empresario con los que, sostiene, intentó cortejarla.

Íñigo asegura que la aparición en escena de la joven no ha afectado de ninguna manera a su relación sentimental: "Estamos a otra cosa", me dijo a través de una breve conversación telefónica. "No hay ruptura, ni crisis".

No es la primera vez que Carolina, exparticipante en La isla de las tentaciones, ha intentando tener presencia mediática con esta misma excusa.

20minutos ha podido comprobar que, antes de que se celebrara el matrimonio entre Íñigo y Tamara, en julio pasado, la pseudo influencer dinamitó las redes sociales compartiendo los mensajes inofensivos que Íñigo le había mandado.

Lo hizo a través de un vídeo perfectamente editado en el que se recogían los saludos del empresario. Nunca hubo ninguna conversación entre ellos ni ninguna propuesta de contenido sexual o sentimental entre ambos.

Moura, que debería tener cuidado con sus predicciones, observaciones y afirmaciones en los medios, está dispuesta a seguir estirando una polémica inexistente, creada en laboratorio y que, desde luego, podría terminar en el lugar en los juzgados. Tiempo al tiempo.