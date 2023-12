Jordi Évole denuncia las amenazas de muerte recibidas por su nuevo documental

Desde que se anunció la llegada a Netflix del nuevo documental de Jordi Évole, No me llame Ternera, el periodista no ha dejado de recibir críticas y ha sido acusado en las redes sociales de "blanquear el terrorismo". Ahora, el presentador de Lo de Évole, ha tenido que mencionar a la Policía por recibir una amenaza de muerte en X.

Uno de los medios que ha criticado duramente al periodista por entrevistar a Josu Ternera fue Ok Diario. "Un orgullo que el panfleto de Inda nos vea así. Gracias don Eduardo por volver a demostrar su nivel de estulticia", contestó Évole a través de su perfil de X.

Horas después, la respuesta que le llegó al periodista no le dejó indiferente. Un usuario de manera anónima le contestó: "Habrá que hacerte algo similar. Paciencia". Ante este comentario, Jordi Évole entendió que se refería a lo que le ocurrió a Carrero Blanco.

"No sé muy bien a qué se referirá este individuo, al parecer presunto lector del panfleto de Inda, cuando anuncia que "habrá que hacer algo similar" conmigo. ¿Algo similar a un asesinato? ¿A un atentado?", volvió a responder el presentador de televisión en la red social. Seguidamente, mencionó la cuenta de la Policía.