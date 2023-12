Guía para invertir en criptomonedas en 2024 para principantes: cómo empezar y cómo reducir riesgos al máximo

©[Roger Brown] via Pexels.com.

Una de las máximas que existe en el mundo de las inversiones es que nunca debes poner tu dinero en un producto que no entiendes o del que no tienes la suficiente información. Quizá por ese motivo, muchos inversores, sobre todo los más conservadores, no acaben de fiarse de las criptomonedas, que nacieron en 2008 tras el lanzamiento del Bitcoin, la primera moneda digital.

Estos activos digitales de valor variable han vivido tiempos de gloria, aunque también, como todo producto de inversión, situaciones complicadas. La última llegó a finales de 2021 cuando empezaron un declive con el aumento de la inflación y las subidas de los tipos de interés. Es lo que se conoce como 'criptoinvierno', durante el cual los inversores pierden su interés en las criptomonedas por la falta de rentabilidad.

Sin embargo, en los últimos meses parece que este periodo bajista ha llegado a su fin, ya que el valor del Bitcoin vuelve a estar a niveles destacados pese al rechazo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense de aprobar un ETF -fondo cotizado en bolsa- de Bitcoin al contado. Pero, ¿qué pasará en 2024? ¿Seguirá Bitcoin al alza? ¿Cómo puedo empezar a invertir en criptomonedas? ¿Qué riesgos existen?

"En 2024, el panorama de las criptomonedas podría seguir siendo dinámico y sujeto a rápidos cambios, influenciado por factores como las políticas regulatorias, los avances tecnológicos y las fluctuaciones del mercado global", asegura Selva Orejón, profesora de EAE Business School y CEO de onBRANDING.

Orejón explica a 20minutos que "la adopción creciente por parte de consumidores y empresas podría impulsar su relevancia", aunque también es importante "considerar los riesgos asociados, como la volatilidad del mercado y los desafíos de seguridad". Para minimizar riesgos "es esencial para los inversores mantenerse bien informados y preparados para la naturaleza impredecible de estos activos".

Félix Fuertes, CEO de Formación e Inversión experto en criptomonedas, por su parte, considera también que "las perspectivas a nivel de liquidez e incremento de la capitalización del mercado son muy favorables" para este producto debido al apoyo recibido de gestoras de fondos como Black Rock y Fidelity y la legalización del uso de determinadas criptomonedas, como las populares Ethereum y Bitcoin, en Hong Kong.

"A diferencia de los anteriores ciclos, en esta ocasión, gracias a la potencial entrada constante de liquidez desde mercados secundarios regulados (en Hong Kong, Chicago y Nueva York), la evolución del ecosistema será menos cíclica y posiblemente no solo 2024 sea un buen año, si no también los que le siguen", añade.

¿Será Bitcoin tan fiable en 2024?

Fuertes opina que la apuesta por los Bitcoin en 2024 es un valor seguro para los inversores y que "sin ninguna duda" alcanzará su máximo histórico tras su espectacular 2023.

"Actualmente hay solo un 20% de oferta disponible de Bitcoins a la venta y considerando que una parte importante de los mismos están en manos de creadores de mercado y exchanges (que significa que se están moviendo pero no necesariamente con un objetivo de venta), por lo tanto, si consideramos las posibilidades de demanda que hay en EE UU a través de los ETFs y lo bien que le está sentando a Bitcoin la política monetaria expansiva de China, las perspectivas de demanda son muy elevadas en relación a la oferta disponible", justifica.

No obstante, Orejón mantiene sus dudas "dada la naturaleza altamente volátil y especulativa del mercado de criptomonedas". "El mercado de criptomonedas está influenciado por una variedad de factores globales y puede cambiar rápidamente. Por lo tanto, una estrategia de inversión equilibrada y bien informada es esencial, teniendo en cuenta tanto las posibles ganancias como los riesgos".

'Halving' de abril

Un importante acontecimiento relacionado con las criptomonedas que tendrá lugar en abril de 2024 es el denominado halving, evento cada cuatro años por el que se reduce a la mitad el número de Bitcoins nuevos en el mercado.

"El halving es un evento que hay que tomarlo desde dos perspectivas diferentes", precisa el CEO de Formación e Inversión. Para Fuertes desde el punto de vista económico la reducción a la mitad en un escenario donde la demanda se mantenga estable superando la emisión actual, "derivaría en que habría mas dinero nuevo en proporción demandando Bitcoins ya existentes (y no los nuevos emitidos), resultando en un catalizador para un incremento de la capitalización de mercado a corto y medio plazo".

Desde un punto empresarial, considerando que la blockchain de Bitcoin está compuesta por empresas que tienen en activo hardwares físicos que realizan la actividad de minería (descubrir nuevos bloques y validar transacciones), el halving supone "una reducción del ingreso diario de estas empresas que debe ser cubierto de otras formas, como validando transacciones a un mayor coste". "Si esto no sucediera, estas empresas se movilizarán a otras blockchain, reduciendo de esta forma la seguridad de la red y poniendo en riesgo eventualmente la viabilidad de Bitcoin".

Sin embargo, existen alternativas interesantes a los Bitcoins que los inversores pueden considerar, "como Ethereum, Ripple, Litecoin, y otros altcoins". "Cada uno de estos tiene características y usos únicos que pueden ofrecer diferentes oportunidades y riesgos", advierte la profesora de EAE Business School.

Orejón insiste en que "la diversificación puede ser una estrategia prudente", pero que "es crucial investigar cada opción a fondo, entendiendo sus fundamentos tecnológicos, su aceptación en el mercado y sus implicaciones de seguridad".

Consejos de inversión en criptomonedas para novatos

-Busca un buen asesor. La naturaleza altamente volátil del mercado de las criptomonedas hace necesario contar con un buen asesor que nos proporcione toda la información necesaria y aclare las dudas que tengamos respecto a este inversión.

-Invierte solo dinero que no vayas a necesitar. Es otras de las máximas para los inversores novatos. El dinero que vayas a arriesgar debe ser prescindible para el normal funcionamiento de tus finanzas personales. Que su pérdida no se convierta en un drama. Nunca debes invertir dinero que te puede hacer falta.

-Diversifica tu cartera. Como se dice popularmente, "no coloques todos tus huevos en la misma cesta". Si puedes, invierte en varias criptomonedas para reducir el riesgo.

-Mantén la calma en los buenos y malos momentos. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y el pánico en la misma proporción dependiendo de si ganamos o perdemos con nuestra inversión. Es importante tener la cabeza fría en todo momento y mantener la calma. Nos ayudará a mejorar nuestra toma de decisiones.

-Apuesta por los valores más fiables. No es ningún secreto que siempre es más fiable invertir en criptomonedas populares, como Bitcoin o Ethereum, porque se muestran menos volátiles y tiene un buen retorno.

-Piensa a largo plazo: Las criptomonedas son una inversión a largo plazo, lo que supone que tu inversión debes mantenerla en un horizonte de unos diez años o más.

-Mantén tus criptomonedas seguras: Asegúrate de almacenar tus criptomonedas en una billetera segura y de seguir prácticas de seguridad recomendadas para proteger tus activos digitales.

