Así fue la actuación de Taburete en los Premios Forqué que ha generado polémica debido al supuesto 'playback'

La 29ª edición de los Premios Forqué celebrada este sábado en el Palacio de IFEMA fue un auténtico éxito. La gala, en la que La Mesías y 20.000 especies de abejas fueron las premiadas como Mejor película y Mejor serie, respectivamente, estuvo llena de buena música, aunque también de alguna polémica.

El grupo Taburete fue uno de los encargados de amenizar el evento y de actuar en directo. No obstante, su intervención no gustó a todo el mundo. Primero, por un supuesto playback del grupo de Willy Bárcenas y Antón Carreño, según las acusaciones del periodista David Arnanz en sus redes sociales. Después, porque Willy, al terminar de cantar, gritó orgulloso un "¡Viva España!". Algo que a muchos de los asistentes, así como a los espectadores que lo estaban viendo, no gustó.

Pero, lejos de las críticas que el propio vocalista respondería después, ¿cómo fue realmente la actuación del grupo madrileño? Roto y Elegante fue la canción que Taburete decidió interpretar en la gala. Una canción que se estrenó a principios de 2023 y que fue el primer avance de su álbum Matadero 5.

Una canción cargada de significado que cuenta una historia de superación personal. Además, esta fue compuesta por el propio Bárcenas y Andrés Ceballos, cantante de Dvicio.

En la actuación, se puede ver a la totalidad del grupo. Willy como vocalista principal, así como a Antón Carreño, también cantante y guitarrista. Además, también estuvo Daniel Guadaño (bajo eléctrico), Manuel Evia (batería) o Patxi Urchegui a la trompeta, entre otros. Una actuación en la que no solo predominó la voz de Bárcenas, sino la unión y el engranaje de todos los instrumentos que estaban en el escenario. Entre ellos había instrumentos de cuerda, percusión y viento, incluido un piano.