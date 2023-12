Melody habla por primera vez de su pareja y padre de su futuro hijo: "Tengo que respetar"

Después de que Melody hiciera público su embarazo con un vídeo publicado en sus redes sociales en el que enseñaba la barriguita, la cantante visitó este domingo Fiesta.

Durante la entrevista con Emma García, la artista respondió a todo lo que tenía que ver con la noticia, incluida una pregunta de la presentadora vasca sobre su pareja.

"Tengo mi pareja", confirmó Melody, ante las dudas de Emma al respecto. "Estamos los dos loquitos, estamos derretidos". Eso sí, la cantante prefiere respetar su anonimato. "Sí que es verdad que no soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no", zanjó.

Los colaboradores también le preguntaron por el sexo del bebé, a lo que la cantante contestaba: "De verdad que no lo sé aún. ¿Tengo cara de niño o de niña?", respondía.

"Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más!", escribió la cantante española hace unos días en su Instagram.

Melody aseguró que se encuentra "superbien". "Con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mi", informó.