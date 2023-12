Irene Montero dice que en España sí hay 'lawfare': "Se ha ejercido contra Podemos y contra el independentismo"

La exministra de Igualdad y actual secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que "por supuesto" que en España hay lawfare, y que esta práctica judicial tiene "sobre todo" como objetivo "que haya portadas, día tras día, y horas y horas de tertulias en los medios de comunicación difamando, creando falsedades sobre los representantes públicos y creando la idea de que todos somos iguales para que al final haya una distancia tal entre esos representantes públicos y la ciudadanía que se pierda fuerza electoral".

Así se ha manifestado durante una entrevista en el programa La Hora de La 1 de TVE, en la que ha lamentado que la que fuera su delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, "tuvo que sufrir la creación de pruebas falsas nada menos que por parte de un juez corrupto, de un exministro del PP, [José Manuel] Soria, y de un empresario canario. Por suerte, consiguieron demostrar que había fabricación de pruebas falsas y ese juez corrupto hoy está en la cárcel, pero si no se hubiese podido demostrar, seguramente le hubieran roto la vida, no solo la personal, sino también la profesional, a esta magistrada, que es una de las mayores expertas en violencia de género de nuestro país".

"Por supuesto que existe [lawfare], se ha ejercido contra Podemos y contra el independentismo, y es uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia. El objetivo del lawfare no es solamente rompernos la vida en los juzgados, es sobre todo que haya portadas, día tras día, y horas y horas de tertulias en los medios de comunicación difamando, creando falsedades sobre los representantes públicos y creando la idea de que todos somos iguales para que al final haya una distancia tal entre esos representantes públicos y la ciudadanía, que se pierda fuerza electoral", ha continuado.

"Ese daño a Podemos y a la democracia ya es irreparable, pero ahora desde la humildad queremos seguir trabajando para seguir transformando", ha zanjado.

Sobre Sumar: "Hemos pasado página"

Sobre las relaciones de Podemos y Sumar después de que el partido morado rompiera con la agrupación de Yolanda Díaz, Montero ha aseverado que "hemos pasado página". "Llevamos años muy difíciles. La decisión de pasar al grupo mixto ha sido muy difícil, pero necesaria para que Podemos tenga voz y seguir haciendo política para transformar. Si no existiese Podemos, no habría ley trans ni impuesto a las grandes fortunas. Vamos a seguir nuestro propio camino para ser más útiles. Somos fuerzas politicas diferentes".

No obstante, Montero ha dejado claro que "con Sumar y el PSOE tendremos que entendernos, pero Podemos tiene su propio camino, que es impulsar las transformaciones que nadie más se atreve. Hicimos un acuerdo electoral cuando todo el mundo daba por hecho que iban a ganar las elecciones las derechas, entendimos que lo mejor era un acuerdo electoral aunque fuera tremendamente injusto", ha expuesto.

"Podemos es una fuerza plenamente autónoma, pero siempre vamos a trabajar para la unidad del bloque democrático, para que esté fuerte, unido", ha insistido, al tiempo que ha vuelto a recalcar que Sumar y Podemos son "dos fuerzas diferentes". "Cuando haya que hablar, hablaremos, Podemos somos una herramienta de transformaciones, cuando haya que negociar, negociaremos y pactaremos, pero también hay que hacerse respetar. Nadie duda de que Podemos ha trabajado mucho por el bloque democrático progresista y así seguirá siendo", ha sostenido.

Próximas citas electorales

Irene Montero que confirmado que Podemos estará "en todas las citas electorales" próximas: "Es importante estar en parlamentos autonómicos, ayuntamientos, en el Senado, el Congreso... para seguir transformando".

Preguntada por la ley del 'solo sí es sí', Montero, que ha admitido que Podemos ha cometido "muchos errores, pero también las reglas de juego han sido enormemente injustas con nosotras", ha defendido que la norma es "enormemente útil para España como se vio con el beso no consentido a Jenni Hermoso. Muchas mujeres no denuncian porque viven la violencia machista en soledad, es una violencia estructural que tiene que cambiar. Ahora una mujer tiene derecho a una psicóloga especializada, aunque no ponga denuncia".

"Qué solas estuvimos las feministas cuando dijimos que también hay machismo en la Justicia, diciendo lo que dice Nacionales Unidas. Pero por suerte hemos ido avanzando y ahora se ve que igual que hay una derecha judicial que hace política en contra de los avances progresistas, también hay machismo judicial que no quería que el consentimiento estuviese en el centro", ha denunciado.