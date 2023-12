La advertencia de Fran Rivera a su hija Cayetana sobre las drogas

Francisco Rivera recuerda con mucho dolor la adicción a las drogas que sufría su madre, Carmen Ordóñez, fallecida hace casi 20 años. Así lo ha manifestado en el programa ¡De viernes!, donde ha detallado algunas de sus experiencias y memorias con su progenitora.

De hecho, debido al profundo pesar que causó esa situación a la familia, el torero ha destacado su postura rotunda ante las drogas. Así, ha querido inculcar a su hija, Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la importancia de evitarlas.

"Yo senté a mi hija Cayetana y le dije que lo que quisiera menos las drogas", ha explicado Rivera al señalar las conversaciones que ha mantenido con tras años sin hablar sobre la adicción de su madre. "A tu abuela le pasó esto y tu abuela era así, entro aquí y se murió por culpa de las drogas", le habría advertido a su hija.

"En la casa que entra, la destroza. No quería hablar y lo he querido negar. Vamos a intentar utilizarla para ayudar a alguien, a la primera persona que creo que he ayudado es a mi hija Cayetana", ha sostenido el torero en el programa de Mediaset.

La preocupación de Rivera respecto a los estupefacientes es tal que ha calificado las drogas como una "enfermedad tremenda". "Mi madre no pudo salir. La echo muchísimo de menos, pero si hubiese estado buena, si hubiese salido de la adicción. Con mi madre, tal y como estaba en la última época, prefiero que se haya ido", ha reconocido.

Además, Rivera también ha lamentado que su madre no pudiera conocer a sus nietos y que les hubiera encantado conocerla: "Me da pena que no conociese a sus nietos, y a ellos les hubiera venido increíblemente bien conocerla. Ella se moriría con ellos".