Tu horóscopo diario: domingo 17 de diciembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 17 de diciembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Riesgo de turbulencias, desencuentros o discusiones familiares, o con tu pareja. Vas a comenzar el día un poco crispado y te podrías picar por cosas a las que en otro momento apenas les darías importancia, con mayor intensidad en la primera mitad del día, sin embargo, te encontrarás ya de mejor humor hacia la tarde.

Tauro

Te espera un día ideal para disfrutar de agradables momentos de paz y felicidad en la familia y junto a tus seres más queridos. Necesitas descansar y olvidarte de los problemas, tanto a nivel físico como mental. Además, también vas a recibir alegrías y buenas noticias que afectarán a tu vida íntima, deseos que se realizan.

Géminis

Hoy Neptuno se hallará dominante, pero al mismo tiempo adverso, y eso va a repercutir en tus sentimientos, llevándote a caer en emociones negativas, tristeza o melancolía, aunque en realidad no exista una razón sólida para ello. No obstante, de cara al exterior te mostrarás comunicativo y animado, ocultando tus conflictos.

Cáncer

Hoy la influencia dominante, aunque adversa, del nebuloso Neptuno exaltará aún más tu lado emocional, pero con peligro de que este se canalice de forma negativa y fomente en ti preocupaciones, temores o supuestos peligros que no son reales. Pero a pesar de todo no va a ser un mal día y estarás mejor ya hacia el atardecer.

Leo

El influjo dominante y nebuloso de Neptuno va a hacer que no te encuentres en tu mejor momento emocional, te asaltarán preocupaciones o una cierta melancolía. Sin embargo, no vas a mostrar estas cosas por fuera, donde los demás te verán como ese gran rey poderoso, siempre al timón de la nave y protegiendo a todos.

Virgo

Hoy nos hallaremos bajo el dominio de Neptuno, y aunque no se encuentra en armonía, sin embargo, para ti va a ejercer un efecto positivo porque te impulsará a sacar tu lado emocional y abandonar, aunque sea por un momento, esa armadura fría y racional con la que te proteges. Hoy vas a mostrar lo mejor de tu corazón.

Libra

De poco vale que una persona te demuestre, con todo tipo de gestos y acciones, que te quiere y le importas, si por mucho que haga tú no te lo crees y no confías en ella. No te dejes dominar por ese lado pesimista que se esconde dentro de tu imagen tan dulce y amable. Porque a veces también tus ilusiones pueden salirte bien.

Escorpio

Hoy nos hallaremos bajo la influencia dominante de Neptuno, que en tu caso va a mostrar su lado más positivo, estimulará tu lado más idealista y hará que aflore ese caballero andante que hay dentro de ti. Vas a sentir, nuevamente, que tienes algo por lo que luchar y una misión que cumplir. Será un día de ilusión y optimismo.

Sagitario

La influencia dominante de Neptuno va a hacer que, por un lado, hoy tengas un día de descanso en lo que se relaciona con tus asuntos mundanos, pero al mismo tiempo tu cabeza estará llena de ilusiones y metas por las que quieres luchar, de aventuras que deseas vivir y de éxitos que piensas conseguir en estos próximos días.

Capricornio

Nunca se puede ser totalmente feliz, cuando el trabajo va viento en popa, el amor puede dar problemas, o al revés. Hoy vas a vivir una contradicción de este tipo, ya sea en la realidad, o en tu pensamiento. Este día está dominado por Neptuno y tiende a propiciar estados de ánimo preocupantes o negativos, pero es poco real.

Acuario

El influjo dominante de Neptuno exaltará tu tendencia a sentirte impulsado por grandes y elevados ideales y exaltará tu lado más Quijote, pero lo peor no son los problemas que todo ello te pudiera crear, sino que los ideales van a ir, por un lado, pero la realidad lo hará por otro. Debes esforzarte por tener los pies en la tierra.

Piscis

Hoy tu planeta regente, el místico Neptuno, se hallará dominante y eso exaltará en ti el lado más idealista, aunque también te podría separar un poco más de las realidades que nos condicionan. En cualquier caso, hoy tendrás un día feliz en el que te vas a sentir dominado por grandes sueños y metas por las que desearás luchar.