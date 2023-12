Laura Escanes se pronuncia por primera vez tras firmar su divorcio con Risto Mejide: "Vamos en la misma línea"

La modelo e influencer Laura Escanes ha hablado por primera vez tras haber firmado recientemente su divorcio con el presentador Risto Mejide, "un trámite" necesario, pero al que ha tratado de restar importancia.

"Ha pasado el tiempo y eso hace ver las cosas con distancia y tranquilidad", se ha sincerado Escanes en una entrevista en TardeAR.

En este sentido, la influencer ha admitido que lo más importante tanto para ella como para Mejide es el bienestar de su hija en común. "Mientras Roma esté bien y sea nuestra prioridad, creo que vamos en la misma línea y es lo que más paz te puede dar", ha indicado.

Tras su reciente ruptura con el cantante Álvaro de Luna, la influencer afronta "bien" sus primeras navidades como soltera junto a su hija Roma, a quien considera el amor de su vida.

Pese a ello, ha admitido que le gustaría estar en pareja: "A mí me gusta el amor y me gusta compartir, yo creo que es muy bonito cuando tienes a alguien al lado y puedes compartir las cosas bonitas y no tan bonitas de la vida, para mí el amor es el motor de la vida", ha valorado al respecto.

Fue el pódcast Las Mamarazzis quien adelantó que Escanes y Mejide habían firmado ya su divorcio tras más de un año de separación —anunciaron su ruptura en septiembre de 2022—. "Fue una firma un poco fría. Desde que rompió con Álvaro de Luna se produjo una aproximación con Risto, ya que durante el tiempo con Álvaro las cosas estaban más tensas", indicaron.

Desde el mismo pódcast añadieron, citando a personas cercanas a Risto Mejide, que "él aún arrastra su ruptura con Laura Escanes. Fue más traumática para Risto que para Laura porque la decisión la tomó ella".