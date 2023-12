Isa Pantoja desvela el tiempo que lleva sin hablar con su madre: "He dejado de llamarla"

Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida tras contraer matrimonio el pasado mes de octubre con Asraf Beno, sin embargo, la relación con su madre, Isabel Pantoja, está rota ya que por ahora no existe y ha dejado "hace tiempo" de llamarla, según ha confirmado este viernes la hija de la tonadillera en el programa de Telecinco, ¡De viernes!

La última vez que madre e hija tuvieron una conversación fue por teléfono y la charla se remonta al pasado mes de mayo, siete meses en los que tampoco ha hablado con su nieto Albertito: "Me da pena que no disfrute de sus nietos, en ese caso de Alberto, pero él ve la otra parte de la familia".

La tonadillera tampoco se dejó ver en la boda, pero Isa no le guarda rencor y reconoce que el error de su madre fue "sobreprotegerme pensando que era por mi bien cuando no me ha hecho bien".

Para Isa, la relación con su madre "empieza a ir mal" cuando decide irse "con Alberto a vivir" porque en ese momento "empieza a distanciarse la cosa".

Durante la entrevista, Isa Pantoja también recordó que a pesar de ser hija adoptada, "nunca ha habido diferencia entre Kiko y yo" y considera "un gran acto de amor" que su madre la acogiera en adopción.

Ese aprecio hacia la que considera su verdadera madre lo ha demostrado al comentar las duras críticas de Fran Rivera hacia Isabel Pantoja, quien aseguró, también en ¡De viernes! que "la señora esta que se casó con mi padre no es buena gente" y no le gustaría "nada estar en su pellejo el día que se muera".

"Objetiva no puedo ser porque está hablando con mi madre", comenzó la hija de la tonadillera, "siempre he escuchado anécdotas de ellos cuando eran pequeños con cariño", pero "de Carmen en mi casa no han hablado nunca". "Creo que tiene buenos recuerdos de cuando era pequeño, pero con los años él habrá visto cosas, habrá tenido sus propias experiencias y es su derecho que sienta eso", comentó.

Distancia con Kiko Rivera

Isa Pantoja aseguró que "nunca ha habido diferencia" entre su hermano, Kiko Rivera, y ella. Sin embargo, al igual que con su madre, se han distanciado y quiere volver a recuperar la relación que tenía con él.

"Mi hermano estuvo en el hospital y quise ir a verle como si nada hubiera pasado. Son mucho de eso, de enfadarse y volver a hablar como si nada, pero yo de eso me he cansado. Quiero poder ver a mi hermano y darle un abrazo normal".

En ese sentido, Isa se arrepiente de no tener relación alguna con sus sobrinas: "Tengo que meditarlo mucho porque es mi responsabilidad y quiero dar ese paso para que mi hijo esté con sus primos".

En cuanto al resto de su familia, también ha hecho un repaso sobre cómo es su relación con su tío Agustín, "una persona que le tengo respeto porque cuida a mi madre, pero no puedo decir más nada" y su "yaya" Doña Ana que ya no está, pero de la que tiene "un buen recuerdo".