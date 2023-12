Podemos confirma que se presentará en solitario a las europeas con Irene Montero como candidata

Podemos confirmó este sábado lo que era un secreto a voces desde hace meses: que se presentará en solitario a las próximas elecciones europeas de junio y que su candidata —cuando reciba el aval de las bases en unas primarias— será la exministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero. Los morados hicieron el anuncio en un acto celebrado en Madrid bajo el lema "Ahora más que nunca", un evento que sirvió al partido para intentar exhibir músculo y demostrar "que no estaba muerto, que estaba de parranda", como decía la canción de Peret que la organización reprodujo en varias ocasiones antes de iniciarse las intervenciones para ir caldeando el ambiente.

Se trata del tercer evento que realiza Podemos en pocos meses para transmitir el mensaje de que sigue siendo necesario y tiene opciones de mantener un espacio propio frente a un Sumar al que considera demasiado tibio en sus planteamientos, y esa fue una de las claves del discurso de una Montero que escenificó que acepta ser la candidata de Podemos a las europeas "si así lo decide democráticamente la militancia". No hubo ninguna mención directa a la formación que lidera Yolanda Díaz, pero sí muchas críticas a la familia verde europea, en la que se referencian Díaz y partidos como Más Madrid.

"El pacto antifascista que hizo Europa posible puede quedar enterrado por una victoria de la ultraderecha y por la hipocresía e inacción de la socialdemocracia, los verdes y las derechas tradicionales", espetó en su discurso la candidata Montero. Y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, fue aún más directa y espetó que los morados no se referencian "en el socioliberalismo que representan los verdes y el PSOE". "Hace falta un grupo de izquierda fuerte, estamos en una encrucijada histórica y no nos podemos permitir la tibieza", espetó Belarra, que aseguró que es necesaria "valentía para avanzar y parar a la ultraderecha".

Montero, hablando ya como candidata, quiso erigir a Podemos como un dique de contención frente al auge de la derecha a nivel europeo y también en España. "No gobierna la derecha en España, pero sí en la mayoría de comunidades, y son además los que mandan en amplios sectores del poder mediático y judicial", y "si renunciamos a transformar porque molesta, porque hace ruido, la derecha se hará con el control de todo aunque ahora no gobiernen", alertó la número dos de Podemos en un mensaje veladamente dirigido a una Yolanda Díaz que ha hecho de las críticas al "ruido" su seña de identidad.

"Millones de personas en Europa y en el mundo se preguntan para qué sirve Europa si no es capaz de parar ya el genocidio que Israel está ejecutando en Palestina, para qué sirve Europa si nuestra soberanía está en manos de EEUU, para qué sirve Europa si las personas LGTBI no pueden moverse libremente dentro de nuestras fronteras, para qué sirve Europa si las fuerzas de nuestras democracias y nuestras instituciones no le plantan cara a los buitres y los especuladores que convierten en negocios nuestros derechos más importantes, para qué sirve Europa si se vuelve a imponer el giro austericida que tanta desigualdad y tantas vulneraciones de derechos humanos generó hace tan solo una década", enumeró Montero.

"Quieren que pensemos que quizá se pudo un poco pero ya no se puede más", pero "juntas somos capaces de hacer posible lo que todo el mundo ha dicho siempre que es imposible", sostuvo igualmente la exministra, que lanzó otro dardo a Sumar asegurando que, "si no hay esperanza de cambios profundos, gana la ultraderecha". "No estamos aquí para que nos den unas migajas del poder del bipartidismo a cambio de silencio y dejar las cosas como están", afirmó la candidata, que insistió además en que Podemos debe "reparar las heridas" que le ha infligido, a su juicio, su enfrentamiento de los dos últimos años con Díaz.

"El reto es enorme, pero lo asumimos con enorme esperanza, ha sido posible y va a volver a ser posible", aseguró por su parte Belarra, la encargada de asegurar que este sábado Podemos inicia "un nuevo camino con tenemos enormes tareas de transformación". La secretaria general anunció además que en los próximos días comenzarán a organizarse los congresos territoriales para renovar varias direcciones autonómicas de la muy debilitada estructura del partido morado, por ejemplo la de la Comunidad de Madrid, comandada por una gestora tras la reciente dimisión del exlíder regional Jesús Santos entre críticas a la cúpula estatal de Podemos.